ماذا قالت صحف إنجلترا عن فوز تشيلسي على الهلال؟

أشادت الصحف الإنجليزية بالهلال بطل السعودية وآسيا رغم خسارته بهدف نظيف أمام تشيلسي في قبل نهائي كأس العالم للأندية في استاد محمد بن زايد في أبوظبي. يوم الأربعاء.

وسجل تشيلسي بطل أوروبا هدفًا في الشوط الأول ليفوز 1-صفر بصعوبة على الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي.

وهزَّ المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الشباك بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني، وكان الهدف كافيًا للنادي اللندني للتغلب على منافسه السعودي وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، يوم السبت المقبل، بينما سيلتقي الهلال مع الأهلي المصري بطل أفريقيا لتحديد المركز الثالث في اليوم ذاته.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ عقب المباراة إن ”تشيلسي حجز مقعده في نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه بفارق ضئيل على الهلال في أبوظبي، يوم الأربعاء.

”كانت تسديدة روميلو لوكاكو في الشوط الأول من مسافة قريبة كافية لتأمين الفوز 1-صفر ، في مباراة كاد أن يخسرها تشيلسي. ”مع غياب توماس توخيل بسبب إصابته بكوفيد-19، تولى مساعد زولت لو المسؤولية، وأشرف على المباراة التي هيمن خلالها الفريق على الشوط الأول رغم عدم قدرته على تحويل هذه الهيمنة إلى فرص“.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ في تقريرها عن المباراة: ”حجز تشيلسي مكانه في نهائي كأس العالم للأندية، يوم السبت، ضد بالميراس بعد فوزه على الهلال 1-صفر.

”ويجب على تشيلسي توجيه الشكر إلى حارسه الإسباني كيبا أريزابالاغا عقب الفوز بعد نجاحه في القيام بعدة تصديات مذهلة. ويتطلع تشيلسي الآن للفوز بكأس العالم للأندية لأول مرة بعد أن خسر أمام كورينثيانز في العام 2012. وسيقف فريق برازيلي آخر في طريقه للفوز باللقب بعد فوز بالميراس على الأهلي 2-صفر في المباراة الأخرى لقب النهائي، يوم الثلاثاء“.

Through to the final!

Here we come.💙#ClubWorldCup@FIFAWorldCup @ChelseaFC pic.twitter.com/rtUZFYnI7D

— Kepa Arrizabalaga (@kepa_46) February 9, 2022