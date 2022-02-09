وليد الفراج: الهلال قدم أرفع مستوى لنادٍ سعودي على المستوى العالمي

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج أن نادي الهلال قدم ”أرفع مستوى“ رغم خسارته أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الهلال أمام تشيلسي 1/0 بصعوبة وبخطأ دفاعي فادح من ياسر الشهراني، وسط أداء كبير من الفريق السعودي طوال المباراة.

وقال الفراج في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“: ”خسر الهلال مباراة لكنه كسب الاحترام والتقدير عالميًا أمام بطل أوروبا“.

وأضاف: ”أعتقد أنها أرفع مباراة يقدمها نادٍ سعودي على المستوى العالمي، وهي تعكس تأثير الدعم الحكومي غير المسبوق لأنديتنا منذ العام 2018“.

”شكرًا يا مشرفنا، وفالك ثالث العالم، السبت المقبل“.

وتابع: ”اترك عنك .. والله شرفونا.. هذه الفرق التي تعكس الجانب الرياضي الحديث لرؤيتنا الوطنية“.

خسر #الهلال مباراة لكنه كسب الاحترام والتقدير عالميا امام بطل اوروبا .. اعتقد انها ارفع مباراة يقدمها نادي سعودي على المستوى العالمي وهي تعكس تأثير الدعم الحكومي غير المسبوق لانديتنا منذ عام 2018 .

شكرا يا مشرفنا 🇸🇦 وفالك ثالث العالم السبت المقبل 👏👏👏👏

#الهلال_تشيلسي — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 9, 2022

ناس لهم حاضر ومالهم تاريخ وناس لهم ماضي وليس لهم حاضر .. وناس لا تاريخ ولا حاضر .

صفق معي للتاريخ والجغرافيا .. الحدث اكبر من كل الكلام والحلطمة 👏👏👏👏🇸🇦🇸🇦🇸🇦💙#الهلال_تشيلسي — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 9, 2022

وسجل تشيلسي بطل أوروبا هدفًا خلال الشوط الأول ليفوز 1-صفر بصعوبة على الهلال بطل آسيا، ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في أبوظبي.

وهزَّ روميلو لوكاكو الشباك بعد 32 دقيقة من مسافة قريبة عقب خطأ دفاعي من ياسر الشهراني.

وكان الهدف كافيًا للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للتغلب على منافسه السعودي وبلوغ المباراة النهائية ضد بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

وكان الهلال الفريق الأفضل في الشوط الثاني، وحرم كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي موسى ماريجا، ومحمد كنو من التسجيل بتدخلات جيدة.

لكن الفريق السعودي فشل في إدراك التعادل ليكتفي باللعب على المركز الثالث أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا، الذي خسر أمام بالميراس في مباراة الدور قبل النهائي الأولى، أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه تشيلسي فريق بالميراس البرازيلي في نهائي مونديال الأندية، يوم السبت المقبل، حيث صعد الفريق البرازيلي بعد فوزه، أمس، على الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

فيما يواجه الأهلي فريق الهلال في ذات اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.