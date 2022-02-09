مباراة الهلال وتشيلسي: خطأ فادح من ياسر الشهراني يُهدي الهدف الأول للبلوز (فيديو)

تسبب ياسر الشهراني مدافع نادي الهلال السعودي بتأخر فريقه أمام تشيلسي، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومع حلول الدقيقة 32 فشل ”الشهراني“ في إبعاد كرة عرضية لترتطم به وتتهيأ أمام البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي وضع الكرة بسهولة في المرمى الهلالي.

لوكاكو يسجل الهدف الأول..

الكرة تعود بالخطأ من الشهراني ومهاجم تشيلسي يضعها في مرمى الهلال#الهلال_تشيلسي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/dPmYczgf1Y — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 9, 2022

ويصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراة بالميراس البرازيلي في نهائي مونديال الأندية، يوم السبت المقبل، حيث صعد الفريق البرازيلي بعد فوزه، أمس، على الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

ويجمع الفريقين أكثر من قاسم مشترك، فكلاهما يرتدي اللون الأزرق، وكلاهما أيضًا تمتلئ خزائنه بالألقاب والبطولات، وإن كانت كفة ”الزعيم“ أرجح، حيث تُوج بـ64 لقبًا عبر تاريخه الطويل، فقد حصد لقب كأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 13 مرة، وبطولة الدوري السعودي 17 مرة، وبطولة الأندية الخليجية مرتين، وكأس الاتحاد السعودي 6 مرات، و8 بطولات آسيوية، و4 بطولات عربية، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس المؤسس، وكأس السوبر السعودي 3 مرات.

في المقابل، حقق ”البلوز“ 30 لقبًا، توزعت كالتالي: لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 5 مرات، ودرع الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، أما على الصعيد القاري، فقد أحرز الفريق لقب كأس الكؤوس الأوروبية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.