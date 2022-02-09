النادي الأهلي السعودي يعرض 7 ملايين يورو على روي فيتوريا لتدريب الفريق

دخلت إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي في مفاوضات رسمية مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للنصر، بعد فشل المفاوضات مع مواطنه خورخي جيسوس.

وبحسب ما أشار به الإعلامي Rudy Galetti، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات ”تويتر“، أن الأهلي بدأ في مفاوضاته الرسمية مع فيتوريا، من أجل مهمة تدريبه للأهلي بديلا للمدرب الحالي بينسيك هاسي.

وخاض بيسينك هاسي مع الأهلي، 19 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتصر فقط في 4 منها واحتل خلالها الأهلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الأندية المشاركة؛ لذا زادت المطالبة بإقالته من منصبه لعدم تقديمه المستوى المطلوب للفريق.

وأفادت التقارير أن عرض الأهلي، قُدّر براتب 7 مليون يورو سنويا على 3 سنوات، (30 مليون ريال سعودي) في العام الواحد، أي 90 مليون ريال.

وقال الإعلامي أيضا إن إدارة الأهلي قد وضعت اسم المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي أقيل منذ أيام، من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النصر الإماراتي ضمن الخيارات البديلة.

وسبق لروي فيتوريا تدريب نادي النصر في يناير 2019 حتى تمت إقالته من تدريب النصر في ديسمبر الماضي.

وحقق فيتوريا مع النصر لقبين، وهما دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019، بالإضافة للفوز بلقب السوبر السعودي 2019 على حساب التعاون.

ويبلغ البرتغالي فيتوريا 51 عاما، وهو أول أجنبي ينضم للقائمة الذهبية لنادٍ سعودي، حيث انضم للقائمة الذهبية لنادي النصر في 25 يوليو 2019.

و بعد مرور 19 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة.