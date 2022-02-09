نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع زياد الصحفي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، اقتربت من إنهاء الاتفاق على تجديد عقد زياد الصحفي، مدافع الفريق.

ودخل ”الصحفي“ الفترة الحرة من عقده، مع نادي الاتحاد، في يناير 2022، والتي تتيح له، التوقيع مع أي فريق آخر، دون الرجوع إلى إدارة ناديه الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”مكة“، فإن ”الصحفي مستمر مع الاتحاد، لبضع سنوات أخرى ولا توجد نية لرحيله إلى أي فريق آخر، خلال الفترة المقبلة وسيتم الاتفاق على كل بنود العقد المقترح للتجديد وإعلان التفاصيل التي تتعلق بمدة التعاقد والراتب السنوي“.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 27 عامًا مع ”العميد“ في الصيف المقبل، وهو ما يسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر خلال الفترة الحالية.

وأشارت عدة تقارير، سابقا إلى رغبة نادي النصر في الحصول على خدمات زياد الصحفي، ودفعت أحد الوكلاء للحديث معه وإقناعه بالتوقيع لصفوف النصر.

ويعد زياد الصحفي أحد أبناء نادي الاتحاد، الذين تدرجوا في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، عام 2015.

وكان النصر اكتفى بصفقة وحيدة فقط، في الميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز، من صفوف كروز أزول المكسيكي.

ويترقب عشاق الكرة السعودية، مواجهة قوية تجمع الاتحاد بضيفه النصر، مساء الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد، صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، مع مباراة مؤجلة، يقابل فيها رفاق المدرب الروماني كوزمين كونترا، الهلال، في الـ8 من مارس المقبل.

وحسم الاتحاد مباراة الدور الأول على ملعب مرسول بارك، بنتيجة 3-1، إذ سجل للعميد عبد الرحمن العبود وإيجور كورونادو وبرونو هينريكي، في حين أحرز سلطان الغنام هدف العالمي الوحيد.

ويملك الفريقان قوة هجومية كبيرة في الدوري بعد مرور 19 جولة هذا الموسم، إذ يتصدر الاتحاد قائمة أفضل هجوم بـ38 هدفا، والنصر ثالثا بـ(36).

كما يملك الاتحاد أقوى خط دفاع في الدوري بتلقيه 13 هدفا، بينما يأتي النصر ثالثا بـتلقيه (18) هدفا.

ويتفوق النصر في مواجهاته أمام الاتحاد منذ انطلاق الدوري السعوي للمحترفين موسم 2008-2009، إذ التقى الفريقان 27 مرة، فاز النصر في 11 منها، مقابل 8 انتصارات للاتحاد، و8 تعادلات.