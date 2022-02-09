مباراة الهلال ضد تشيلسي.. مواجهة الـ94 لقبا تشعل قمة نصف نهائي كأس العالم للأندية

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من المباراة بالميراس البرازيلي في نهائي مونديال الأندية، يوم السبت المقبل، حيث صعد الفريق البرازيلي بعد فوزه أمس، على الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

فيما يواجه الأهلي الخاسر في ذات اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وألقى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، الضوء على المواجهة، حيث قال إنه سيتواجد اليوم 94 لقبا على أرضية ملعب محمد بن زايد في مباراة تشيلسي ضد الهلال.

ويجمع الفريقين أكثر من قاسم مشترك، فكلاهما يرتدي اللون الأزرق، وكلاهما أيضا تمتلئ خزائنه بالألقاب والبطولات، وإن كانت كفة ”الزعيم“ أرجح، حيث توج بـ64 لقبا على مر تاريخه، فقد حصد لقب كأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 13 مرة، وبطولة الدوري السعودي 17 مرة، وبطولة الأندية الخليجية مرتين، وكأس الاتحاد السعودي 6 مرات، و8 بطولات آسيوية، و4 بطولات عربية، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس المؤسس، وكأس السوبر السعودي 3 مرات.

في المقابل، حقق ”البلوز“ 30 لقبا، توزعت كالتالي؛ لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 5 مرات، ودرع الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، أما على الصعيد القاري، فقد أحرز الفريق لقب كأس الكؤوس الأوروبية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، والدوري الأوروبي مرتين، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

اللقاء الرسمي الأول

ولقاء اليوم لن يكون الأول الذي يجمع الهلال بأحد الأندية الإنجليزية، لكنه اللقاء الرسمي الأول بأحد فرق البريميرليغ.

وواجه الهلال العام 2008 فريق مانشستر يونايتد بوصفه أول فريق إنجليزى يواجهه، بمناسبة تكريم سامي الجابر، وفاز في المباراة بنتيجة (3-2).

وفي العام 2009، التقى الهلال فريق برمنغهام سيتي في مباراة تجريبية ضمن برنامج معسكره الذي نظَّمه في لندن، وفيه انتصر الهلال بثلاثية نظيفة.

أما اللقاء الثالث الذي جمع الهلال بالأندية الإنجليزية فكان أمام مانشستر سيتي في مدينة مانشستر العام 2012 ضمن برنامج الهلال في معسكره الإعدادي، وفاز فيه بهدف نواف العابد.

وكان الهلال قد اكتسح الجزيرة الإماراتي، بسداسية مقابل هدف وحيد، في ربع النهائي، ليحول التأخر بهدف المالي عبدالله ديابي، لاعب الفريق المستضيف، إلى فوز كاسح، تناوب على تسجيل أهدافه كل من: النيجيري أوديون إيغالو، البرازيلي ماتيوس بيريرا، السعودي محمد كنو، ومواطنه سالم الدوسري، والمالي موسى ماريغا، واختتم البيروفي كاريلو سداسية الزعيم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويأمل خلالها الزعيم في مواصلة تألقه بالبطولة، والتأهل إلى نهائي المونديال.