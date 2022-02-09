هل يحق لحمدالله اللجوء لجهات قانونية غير متخصصة في قانون كرة القدم لشكوى تاليسكا؟

في ظل أنباء متضاربة عن لجوء عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، لشكوى زميله السابق في النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم العالمي، على خلفية تصريحاته الأخيرة في أحد البرامج، كشف القانوني أحمد الأمير عن قانونية هذا الأمر.

وكانت صحيفة ”عكاظ“ قد كشفت يوم الأربعاء، أن ”حمدالله يعتزم مع اختصاصي في القضايا الجنائية رفع دعوى ضد تاليسكا، على خلفية الحوار التلفزيوني في إحدى القنوات الفضائية“.

وكشفت مصادر الصحيفة أن الاختصاصي القانوني الذي كلفه حمدالله بدراسة الدعوى سيحدد إن كانت هناك تجاوزات مسيئة ستتم إحالتها إلى الجهة المختصة، وفي حالة تصنيفها تحت طائلة الجرائم الإلكترونية سيتقدم اللاعب بشكوى إلى شرطة محافظة جدة.

ولكن أحمد الأمير، المتخصص في قوانين ولوائح الفيفا، قال عبر حسابه على تويتر: ”هل يحق للاعب كرة القدم اللجوء إلى جهات قانونية غير متخصصة في قانون كرة القدم للشكوى بخصوص أحداث متصلة بممارسة نشاط كرة القدم؟.. طبعاً، الإجابة (لا) يحق له ذلك، ومن المفترض أن يعاقب على ذلك بسبب إخلاله بالتعهد الشخصي الموقع عليه في عقده من قبل لجنة الانضباط“.

– هل يحق للاعب كرة القدم اللجوء الى جهات قانونية غير متخصصة في قانون كرة القدم للشكوى بخصوص احداث متصلة بممارسة نشاط كرة القدم ؟ – طبعاً، الاجابة لا يحق له ذلك، ومن المفترض أن يعاقب على ذلك بسبب اخلاله بالتعهد الشخصي الموقع عليه في عقده من قبل لجنة الانضباط pic.twitter.com/nUDTp7ywwz — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 9, 2022

وشدد الأمير في تغريدة سابقة على أن حديث تاليسكا لا يحمل أي تجريح أو إساءة للنجم المغربي، بحسب لوائح اتحاد كرة القدم.

وأوضح: ”حديث تاليسكا هو رأي لا أكثر من غير استخدام أي مفردة مسيئة تمس وتجرح الشخص الآخر“.

وأرفق الأمير مع تغريدته صورة من المادة 50 بلائحة العقوبات باتحاد كرة القدم، الخاصة بالإساءة الإعلامية، وتضمنت ما يلي: ”يمنع على أي شخص القيام بأي إساءة إعلامية باستخدام وسائل الإعلام، مثل الصحف والإذاعة والتلفاز والصحف الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الإعلامية والتصريحات“، ثم فصلت بعد ذلك العقوبات.

مباراة الاتحاد ضد النصر

ويشتد الصراع بين عبدالرزاق حمد الله وأندرسون تاليسكا داخل الملعب وخارجه وتلوح في الأفق قمة مرتقبة يوم الجمعة بين الغريمين المتنافسين على صدارة الدوري السعودي.

ويعيش الاتحاد المتصدر، الذي لم يحقق لقب الدوري منذ موسم 2008-2009، والنصر صاحب المركز الثاني بفارق ست نقاط، حالة رائعة في الفترة الأخيرة، ويحقق الفريقان انتصارات متتالية.

ولدى الاتحاد 44 نقطة من 18 مباراة وفاز في آخر تسع مباريات، بينما يملك النصر 38 نقطة من 19 مباراة وفاز ثماني مرات في آخر تسع مباريات، ويبدو الصراع قويا على القمة.

وفي الجولة الماضية يوم الأحد، انتصر الاتحاد 4-صفر على أبها بفضل ثنائية من حمد الله، وفاز النصر 4-1 على الطائي بفضل ثنائية من تاليسكا، أحدهما هدف مذهل بكعب القدم.

وما يضيف من إثارة القمة بين العملاقين ليس فقط الصراع داخل الملعب بين حمد الله، هداف النصر السابق المنتقل إلى الاتحاد بعد فسخ عقده مع ناديه، وزميله السابق تاليسكا، بل ذهب الأمر لأبعد من ذلك.

وأجرى تالسيكا مقابلة تلفزيونية منذ أيام وأطلق تصريحات مثيرة للجدل عن حمد الله وقال عبر مترجم إن علاقته كانت متوترة بالمهاجم المغربي واتهمه بافتعال المشاكل في غرفة اللاعبين، كما أكد أنه كان يفكر في الرحيل بعد ثلاثة أشهر من انضمامه بسبب هذا اللاعب.

ولم يرد حمدالله، الفائز مع النصر بلقب هداف الدوري في موسمي 2018-2019 و2019-2020، بشكل علني بعد، بينما ذكرت تقارير محلية أن اللاعب المغربي تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا الذي يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري برصيد 14 هدفا.