التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب ”محمد بن زايد“ بنادي الجزيرة الإماراتي لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، في ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد تشيلسي في مونديال الأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويدير اللقاء الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية إكسترا بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وقناة SSC 7 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ماذا يقول التاريخ؟

تأهل الهلال بعد فوز ساحق على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 في ختام الدور الثاني للمونديال.

ولم يسبق أن تقابل الهلال ضد تشيلسي في أي مناسبة، كما أن الهلال لم يسبق له التأهل لنهائي مونديال الأندية، بينما تأهل تشيلسي للنهائي مرة وحيدة في نسخة 2012 وخسر وقتها في النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي.

تشيلسي.. والبداية القوية

يبحث تشيلسي عن انطلاقة قوية في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية ليضرب موعداً مع بالميراس البرازيلي، الذي حجز بطاقة التأهل بفوزه على حساب الأهلي المصري.

ويغيب عن تشيلسي مديره الفني الألماني توماس توخيل بسبب إصابته بفيروس كورونا، ويتولى قيادة الفريق المدرب المساعد زولت لوف.

وقال زولت لوف، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الهلال فريق قوي ولديه عدة لاعبين يعرفهم الجميع وبالتالي فالمواجهة لن تكون سهلة.

وأوضح أن تواجد ليوناردو جارديم مدرب الهلال، له باع في البطولات الأوروبية كما أن الهلال لديه أيضاً اللاعب ماتيوس بيريرا الذي لعب ضد تشيلسي من قبل في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يلعب تشيلسي بتشكيلة تضم حارس المرمى كيبا وأمامه رباعي خط الدفاع سيزار أزابيلكويتا وأنتونيو روديجير وتياجو سيلفا وماركوس ألونسو.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره ماتيو كوفاسيتش وماسون ماونت وفي الهجوم حكيم زياش وكاي هافيرتز وكريستيان بوليستش.

الهلال.. ومغامرة للتاريخ

يبحث الهلال عن مغامرة للتاريخ في مواجهة تشيلسي ويحلم بالتأهل للنهائي ليضمن ميدالية تاريخية في مونديال الأندية.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”سنخوض مباراة فريدة من نوعها ولكننا جاهزون وسنلعب مباراة قوية بأسلوبنا المعتاد“.

وأضاف: ”هناك مشكلة واضحة في تنظيم مباريات المونديال، بعض الفرق تلعب 4 مباريات في 8 أيام وفرق آخرى تلعب مباراتين فقط“.

ومن المنتظر أن يعتمد الهلال على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع علي آل بليهي وغانغ هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره جوستافو كويلار ويميناً ماتيوس بيريرا ويساراً سالم الدوسري مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

وقال عمرو أنور، المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي، لـ“إرم نيوز“، إن الهلال في مواجهة تاريخية بكل المقاييس أمام تشيلسي أحد أقوى فرق العالم، موضحاً أن نتيجة اللقاء خارج التوقعات.

وأشار إلى أن الهلال لديه بعض العناصر التي تملك خبرات اللعب في أوروبا مثل إيغالو وبيريرا، كما أن جارديم نفسه مدرب صاحب خبرات مؤكداً أن تشيلسي سيبحث أيضاً عن حسم التأهل والفوارق بلا شك لصالحه ولكن المواجهة لن تكون سهلة.