ذا صن: كيف سيواجه تشيلسي العملاق السعودي الهلال بطل دوري أبطال آسيا؟

ركزت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية على مواجهة تشيلسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ووصفت الفريق المنافس بـ“العملاق السعودي“ وبطل دوري أبطال آسيا.

وبحسب الصحيفة، فإن نادي تشيلسي يتواجد في أبوظبي بحثا عن أول لقب بتاريخه في كأس العالم للأندية بعدما خسر نهائي 2012 أمام كورينتيانز البرازيلي، لكن عليه قبل التفكير في النهائي واللقب التخلص من العملاق السعودي بطل دوري أبطال آسيا الهلال.

وفي غياب الألماني توماس توخيل، مدرب تشيلسي، المصاب بفيروس كورونا، يقود الفريق مساعده أرلنو ميشيلز، وسيحاول أن يجد تشكيلا ليهزم بطل آسيا في غياب بعض لاعبيه وأبرزهم الظهيران رييس جيمس وبنجامين بنشلويل، ولاعب الوسط ماسون ماونت الذي أصيب خلال اللقاء الأخير للفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الإنجليزي يمكن أن يلعب بخطتين أولاهما خطة (4-3-3) التي لعب بها الفريق في اللقاءات الثلاثة الأخيرة وفي 5 لقاءات من أصل الـ 7 الأخيرة.

ورغم عودة الحارس السنغالي إدوارد ميندي بعد التتويج بأمم أفريقيا في الكاميرون، فإن الحارس الإسباني كيبا مرشح بقوة للعب أمام الهلال.

وفي الدفاع، وبحسب الخطة سيلعب بـ4 مدافعين هم الإسباني أزبيلكويتا والفرنسي مالانغ سار والبرازيلي تياغو سيلفا والألماني أنتونيو روديجر.

وفي وسط الميدان، الثلاثي الفرنسي نغولو كونتي والإيطالي جورجينهو والكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

بينما في الهجوم المغربي حكيم زياش والبلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي كالوم هودسون أودي.

كما يمكن لتشيلسي اللعب بخطة (4-2-2-2)، وهي خطة لعب بها في مواجهة توتنهام وبرايتون وبإمكانها أن تسمح للمدرب المساعد بإجراء مداورة في فريقه تحسبا للنهائي السبت المقبل.

ويستضيف ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة الهلال وتشيلسي في نصف نهائي المونديال.

وفاز بطل آسيا في المباراة الأولى على نظيره الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 – 1، ليضرب موعدًا اليوم مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي يشارك في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه.

ووفق الخطة الجديدة فإن التشكيل المحتمل للفريق الإنجليزي سيكون كالتالي:

الحارس: الإسباني كيبا.

الدفاع : الإسباني أزبيليكويتا والألماني أنتونيو روديجر والإسباني ماركوس ألونسو والدنماركي أندرياس كريستينسن.

وسط الميدان: الفرنسي نغولو كونتي والإيطالي جورجينيهو.

الهجوم: المغربي حكيم زياش والأمريكي كريستيان بوليسيتش والألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيرتز.