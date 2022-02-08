سعود عبدالحميد: مباراة الجزيرة أصعب من مواجهة تشيلسي في كأس العالم للأندية (فيديو)

يرى سعود عبدالحميد، نجم نادي الهلال السعودي، على أن مواجهة الفريق السابقة ضد الجزيرة الإماراتي في مستهل مشوار ”الزعيم“ ببطولة كأس العالم للأندية أصعب من الصدام مع تشيلسي الإنجليزي.

ويصطدم الهلال السعودي بنظيره تشيلسي الإنجليزي، غدًا الأربعاء، على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويدخل ”الزعيم“ مواجهة ”البلوز“ بمعنويات مرتفعة، بعدما اكتسح الجزيرة الإماراتي، يوم السبت الماضي، بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

وقال سعود عبدالحميد، في تصريحات مصورة أبرزها الحساب الرسمي لنادي الهلال، يوم الثلاثاء: ”اللاعبون كانوا يساعدونني ويكلمونني منذ يوم انضمامي للفريق ودخلت مع المجموعة سريعًا، وجمهور الهلال كان يدعمني، والحمدلله استطعت الظهور بصورة جيدة“.

وأضاف: ”لما علمت أنني أساس في مواجهة الجزيرة الماضية هذا الأمر أسعدني جدًا، وكأول مباراة لي شيء طبيعي ألا أظهر بالشكل الأفضل، ولكن الحمدلله استطعنا كلنا كمجموعة تقديم مباراة متميزة“

وعن مواجهة تشيلسي، قال عبدالحميد: ”أعتقد أن مباراة الجزيرة أصعب من مواجهة تشيلسي، لأن الفريق الإنجليزي يأتي لك وهو مرتاح، واللعب يكون مفتوحًا أكثر وهذا الشيء يساعدنا لأننا مجموعة جيدة، وقادرون على أن نخرج بشيء جيد“.

وأكد ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، أن قائد الفريق، سلمان الفرج، لن يشارك في المواجهة المرتقبة.

وكان ”الفرج“ قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية، أملًا في الدفع به خلال مباراة الهلال ضد تشيلسي، إلا أن جارديم لا يُفضل الدفع به لعدم الجاهزية.

وسيلعب الفائز من مباراة، يوم غد، مع بالميراس البرازيلي الذي فاز اليوم على الأهلي المصري بثنائية نظيفة ليتأهل للنهائي.

بينما سيلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الخاسر من مباراة الهلال وتشيلسي على المركز الثالث، يوم السبت المقبل.

وستحمل المواجهة التي تجمع بين فريقي تشيلسي مع الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية الرقم 6 في تاريخ المواجهات العربية الأوروبية، والتي يتطلع فيها الهلال إلى كسر سلسلة التفوق الأوروبي ليكون أول فريق عربي يحقق إنجاز الفوز على فريق أوروبي.

وشهدت هذه المواجهات الخمس السابقة تسجيل 16 هدفًا، 14 منها لمصلحة الفرق الأوروبية، في حين سجلت الأندية العربية مجتمعة هدفين فقط، بمعدل هدف للجزيرة في مرمى ريال مدريد، وهدف للعين في مرمى نفس الفريق بالنسخة التالية.