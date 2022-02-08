جارديم قبل مباراة الهلال ضد تشيلسي: نظام كأس العالم للأندية غير عادل

انتقد ليوناردو جارديم، مدرب نادي الهلال السعودي، بطل آسيا، نظام كأس العالم للأندية لكرة القدم عشية مواجهة تشيلسي في قبل النهائي، قائلًا إنه (النظام) يخدم مصلحة الأندية الأوروبية الكبيرة بشدة.

وفاز الهلال على الجزيرة الإماراتي 6-1 ليضرب موعدًا مع بطل أوروبا، الذي غاب عن هذه الجولة كما هو الحال مع جميع ممثلي أوروبا في البطولة.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”أود تحذير الفيفا لأنني أرى أنه من غير العدل أن تُضطر بعض الأندية لخوض 4 مباريات خلال 8 أيام وأندية أخرى، الأفضل أن تلعب مباراتين مع راحة فرقها“.

وأضاف جارديم: ”يجب أن يكون هناك اهتمام أفضل بجدول المباريات للتعافي حتى يمكن لأندية آسيا، وأمريكا الجنوبية، امتلاك الطموح للفوز بالكأس“.

وتتمتع أندية أمريكا الجنوبية، مثل أندية أوروبا، بأفضلية بدء البطولة من قبل النهائي، لكن جارديم أكد أن الأندية الآسيوية لا تتمتع بجدول يتضمن بعض المزايا.

وبلغ عدد محدود للغاية من الأندية من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية نهائي البطولة.

وخسر مازيمبي القادم من الكونغو الديمقراطية النهائي أمام إنتر ميلان في 2010، والرجاء البيضاوي المغربي خسر من بايرن ميونخ في 2013، بينما تأهل كاشيما أنتلرز الياباني للنهائي في أ2016 مام ريال مدريد، والعين الإماراتي، حل ثانيًا خلف ريال مدريد أيضا في 2018.

وشهدت نهائيات البطولة كلها حتى الآن تأهل فريق من أوروبا أو أمريكا الجنوبية، حيث ينحصر التنافس بين فريقين من هاتين القارتين.

ويدخل تشيلسي مباراة، يوم غد، كمرشح بارز للفوز على الهلال، بينما في المباراة الثانية في قبل النهائي ستكون مفاجأة كبيرة إذا لم يتغلب بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس على الأهلي المصري، بطل أفريقيا.

وأمطر الهلال بطل آسيا شباك الجزيرة الإماراتي صاحب الضيافة 6-1 ليتأهل لمواجهة تشيلسي بطل أوروبا في الدور قبل النهائي.

وكان بطل الإمارات البادئ بالتسجيل في استاد محمد بن زايد في أبوظبي عبر عبدالله ديابي في الدقيقة 14 من متابعة لتمريرة عرضية.

لكن الهلال أنهى الشوط الأول متقدمًا 2-1 بعد هدفين من الثنائي السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز النيجيري أوديون إيغالو، والبرازيلي ماتيوس بيريرا.

وانهار الجزيرة، الذي هزم بيراي من تاهيتي 4-1 في افتتاح البطولة، يوم الخميس الماضي، في الشوط الثاني ليضيف الهلال 4 أهداف أخرى من محمد كنو، وسالم الدوسري، وموسى ماريغا، وأندريه كاريو.