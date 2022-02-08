عبدالرزاق حمدالله يصعد شكواه ضد تاليسكا إلى الشرطة

قرر المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي تصعيد شكواه ضد زميله السابق تاليسكا لاعب النصر، وقرر التقدم ببلاغ ضده في الشرطة السعودية.

وكان حمدالله قد قرر شكوى أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر؛ في لجنة الانضباط؛ بسبب تصريحات المهاجم البرازيلي عن حمدالله.

وقال حساب برنامج ”أكشن مع وليد“ عبر موقع ”تويتر“، إن عبدالرزاق حمدالله تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا.

وواصل حمدالله تصعيد شكواه ضد تاليسكا، حيث كشف الإعلامي هتان النجار القريب من الإدارة الاتحادية، أن حمدالله قرر تصعيد الشكوى للجهات الرسمية، والشرطة.

وغرد النجار قائلا: ”بعد استشارة قانونية .. وبعد أن حمل اللقاء التليفزيوني تجاوزات مباشرة من المحترف النصراوي تاليسكا .. المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله وبعد اجتماع مع محاميه يقرر تصعيد شكواه إلى الجهات الرسمية وتقديمها للشرطة بعد أن قدمها في وقت سابق إلى لجنة الانضباط“.

بعد استشارة قانونية .. وبعد ان حمل اللقاء التليفزيوني تجاوزات مباشرة من المحترف النصراوي تاليسكا .. المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله وبعد اجتماع مع محاميه يقرر تصعيد شكواه الى الجهات الرسمية وتقديمها للشرطة بعد ان قدمها في وقت سابق الى لجنة الانضباط. — هتان النجار (@Hattan_Alnajjar) February 8, 2022

كما كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن الرأي القانوني إزاء تصريحات البرازيلي أندرسون تاليسكا، حسب المادة 50 بالبند الخامس بالفقرة رقم 1.

ويهدد ذلك نادي ‎النصر بخسارة البرازيلي ”تاليسكا“ لمُدة عام كامل إذا ثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة ضد اللاعب حمدالله.