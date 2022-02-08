الدوري السعودي: الاستغناء عن حكم الـ“VAR” واستبداله بمركز موحد لتقنية الفيديو

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستغناء عن تواجد تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” داخل الملاعب، والاكتفاء بوحدة مركزية تقوم بالخدمة نفسها من مقر موحد لجميع المباريات.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ عن انطلاق تشغيل المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، ابتداءً من الخميس المقبل، والذي سيكون مقره البوابة الاقتصادية في الرياض العاصمة.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق تلك التجربة تزامنًا مع بداية الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم الاستغناء عن وجود حكام “VAR” في الملاعب التي تُجرى عليها مباريات الدوري، على أن تكون متابعة الحالات التحكيمية عبر المركز، ومن ثم التواصل مع حكم المباراة.

ويعد المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد هو مركز واحد يدير المباريات كافة دون الحاجة إلى الحضور في الملاعب، ويتم الربط المباشر بين المركز وحكم الساحة حال وجود حالات تستحق العودة لمراجعتها.

ويأتي المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد ضمن أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أعلن عنها قبل عام و3 أشهر، إلا أن المشروع تأخر لأسباب تقنية، وفقًا للمصادر.

ويطبق عدد من الدوريات الأوروبية المركز الموحد لتقنية الـ “VAR” خارج الملعب، يأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.