عبدالرزاق حمدالله يتقدم بشكوى رسمية ضد تاليسكا

قدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي شكوى في لجنة الانضباط ضد البرازيلي أندرسون تاليسيكا مهاجم نادي النصر؛ بسبب تصريحات المهاجم البرازيلي عن حمدالله.

وقال حساب برنامج ”أكشن مع وليد“ عبر موقع ”تويتر“ إن عبدالرزاق حمدالله تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط السعودية ضد تاليسكا.

وكان تاليسكا قد أطلق تصريحات نارية ضد زميله السابق عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الحالي، وقال المهاجم البرازيلي في تصريحات لبرنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“: ”كل ما قدمه حمدالله مع الفريق يُحترم.. لقد فعل الكثير من الأمور الرائعة، وكل مشاكله كانت كبيرة“.

وأضاف: ”حمدالله خلق أجواء مشحونة في الفريق.. وبعض اللاعبين كانوا يتحاشون التعامل معه“.

وأشار تاليسكا إلى أن حمدالله فعل الكثير من الأمور الإيجابية للنصر.. لكنه وصف خروجه من النادي بـ“القبيح“.

تاليسكا يطلق تصريحات نارية ضد عبدالرزاق حمدالله (فيديو) https://t.co/ugJohc8fQW pic.twitter.com/fxN5941bcP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

وتابع: ”بسبب مشاكل حمدالله فكرت بعد 3 أشهر بشراء حقائب سفر والرحيل عن الفريق، ولكن تلك الحقائب فارغة الآن“.

وعن أول موقف جمعه وأثر فيه قال تاليسكا: ”عندما سجلت أول هدف لم يحتفل معي.. عبدالرزاق حمدالله⁩ لم يكن يتقبلني ولم أشعر في علاقته معي بالصدق“.

ويوم 23 نوفمبر الماضي أعلنت إدارة النصر، رسميًا، إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتةً إلى احتفاظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

ويوم 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله، بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.

مباراة النصر ضد الاتحاد.. جماهير العالمي: هاتو البكاية عبدالرزاق حمدالله (فيديو) https://t.co/F4LzXLSiKN pic.twitter.com/k31RD61Osm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

وستزداد الإثارة عندما يحل النصر ضيفا على الاتحاد يوم الجمعة المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون هذه أول مواجهة لعبدالرزاق حمدالله أمام فريقه السابق النصر، وزميله السابق تاليسكا، علما أن المباراة ستقام دون حضور جماهيري عقابا لجماهير الاتحاد.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي، وحصد العميد 44 نقطة من 18 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن النصر الذي لعب مباراة أكثر من الاتحاد.

وكان الاتحاد قد تغلب 3/1 على النصر في سبتمبر الماضي، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي، وهي الخسارة التي تسببت في إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيز من تدريب العالمي.