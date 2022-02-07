تطور جديد بشأن مفاوضات الأهلي السعودي مع خورخي جيسوس

كشفت مصادر صحفية سعودية أنه من المنتظر أن تتضح نتائج المفاوضات بين ‎الأهلي السعودي والمدرب البرتغالي خورخي جيسوس خلال هذا الأسبوع.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“ إن الأهلي أخبر جيسوس أنه في حال موافقته على الحضور لتدريب الفريق لن يتم لومه في نتائج السنة الحالية، كما وعد النادي بتوفير كل متطلبات المدرب البرتغالي.

تقرير: جيسوس يبتعد عن قيادة الأهلي السعودي.. والإدارة تكثف مفاوضاتها للبحث عن مدرب جديد https://t.co/AHdmZEATQx pic.twitter.com/09tcBHszK3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 7, 2022

وكشف الصحفي سيزار لويس ميرلو عبر حسابه على موقع ”تويتر“ عن آخر التفاصيل الخاصة بالمفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا تقديم الأهلي عرضًا يتضمن التوقيع على عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل 18 مليون يورو، أي 6 ملايين يورو سنويّا.

وصرحت ”الجزيرة“ سابقا أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي كانت ترغب بأن يحضر المُدرب البرتغالي في أقرب فرصة وتولي الإدارة الفنية الآن، بديلًا عن المدرب الحالي بينسيك هاسي، لكن المُدرب يفضّل أن يبدأ الموسم المُقبل.

ويعد جيسوس، البالغ من العمر 67 عاما، أحد المدربين البرتغاليين الأكثر شهرة، وبدأ جورجي مسيرته كلاعب عام 1969 مع سبورتينغ لشبونة، وكان يلعب كلاعب وسط، واعتزل اللعب العام 1989، وبعد الاعتزال بدأ خورخي جيسوس مسيرته كمدرب العام 1990.

صحيفة: خورخي جيسوس سعيد بعرض الأهلي السعودي والمفاوضات في مراحل متقدمة https://t.co/6814PmFIXA pic.twitter.com/qrb6HOCkWp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وتولى جيسوس من قبل المسؤولية الفنية للهلال، في يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخاض الفريق خلال هذه الفترة 20 مباراة، فاز في 15 منها، وتعادل في 4، وخسر لقاءً وحيدًا.

وحقق جيسوس أفضل أمجاده مع فريق بنفيكا، الذي قاده من 2009 إلى 2015، وبعد ذلك تولى تدريب سبورتينغ.

واستطاع الحصول على الكثير من البطولات مثل الفوز بالدوري البرتغالي 3 مرات، وكأس الدوري البرتغالي 5 مرات، وكأس البرتغال مرة واحدة، وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة، بالإضافة إلى الكأس الأوروبي.

تقرير: الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس https://t.co/zmIpHAfML1 pic.twitter.com/SZAyw0nFD5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

وأعلن بنفيكا قبل أسابيع توصله لاتفاق لإنهاء التعاقد مع المدرب المخضرم جيسوس بالتراضي قبل يومين من مواجهة الغريم بورتو في قمة بالدوري البرتغالي، وتعيين مساعده نيلسون فريسيمو حتى نهاية الموسم.

وقالت صحيفة ”O Jogo“ البرتغالية إن جيسوس بات حرا بدون ناد، ويميل إلى العودة للعمل في بطولة يعرفها جيدا، لذلك من الممكن أن يصبح الاتفاق مع الأهلي حقيقة واقعة في الأيام المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 21 نقطة، بعد مرور 19 جولة، محققا 4 انتصارات فقط، مقابل 9 تعادلات و6 هزائم.