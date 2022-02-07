رياضة

ليستر سيتي وويستهام مهتمان بالتعاقد مع فينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي
تاريخ النشر: 07 فبراير 2022 15:40 GMT
تاريخ التحديث: 07 فبراير 2022 16:05 GMT

ليستر سيتي وويستهام مهتمان بالتعاقد مع فينسنت أبوبكر مهاجم النصر السعودي

فينسنت أبوبكر حصل على جائزة أفضل هداف في كأس أمم أفريقيا بعدما سجل 8 أهداف في البطولة.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن اهتمام ناديي ليستر سيتي وويستهام يونايتد بالهداف الكاميروني فينسنت أبوبكر، لاعب نادي النصر السعودي؛ بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي اختتمت أمس الأحد.

وبحسب صحيفة ”thehardtackle“، فإن ليستر سيتي وويستهام يونايتد، يرغبان في التعاقد مع فينسنت أبوبكر، البالغ من العمر 30 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم فينسنت أبوبكر لنادي النصر في يوليو 2021، قادمًا من بشكتاش التركي، ويمتد عقده مع العالمي حتى يونيو 2024.

وحصل فينسنت أبوبكر على جائزة أفضل هداف في كأس أمم أفريقيا بعدما سجل 8 أهداف في البطولة، حيث سجل هدفين على بوركينا فاسو، وهدفين على إثيوبيا، وهدفا على الرأس الأخضر، وهدفا على جزر القمر، وهدفين على بوركينا فاسو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأسهم فينسنت أبوبكر في حصول منتخب الكاميرون على المركز الثالث، حيث شارك بديلا في مباراة تحديد المركز الثالث، ليقلب منتخب الكاميرون تأخره 0/3 أمام بوركينا فاسو إلى تعادل 3/3 قبل أن يفوز بركلات الترجيح 5/3.

وبات فينسنت أبوبكر ثاني لاعب يسجل 8 أهداف خلال نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية ليعادل رقم النجم الإيفواري، لوران بوكو، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في نسخة عام 1970 التي استضافتها السودان.

ولم يستطع أي لاعب أفريقي أن يسجل أكثر من خمسة أهداف في بطولة واحدة لكأس الأمم الأفريقية منذ أواخر التسعينيات، قبل أن يسجل فينسنت أبوبكر 8 أهداف.

ونجح فينسنت أبوبكر في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة متجاوزا المهاجم المصري السابق حسام حسن، والجنوب أفريقي بيني ماكارثي اللذين سجلا 7 أهداف في نسخة 1998 في بوركينا فاسو.

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وشارك فينسنت أبوبكر في 15 مباراة مع النصر في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز 5 أهداف في مرمى: ضمك، التعاون، أبها، الطائي، الهلال، كما صنع 3 أهداف أمام: الأهلي، الهلال، الفتح.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة من 19 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر، ومن المقرر أن يحل النصر ضيفا على الاتحاد، يوم الجمعة المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

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