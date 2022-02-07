تقرير: جيسوس يبتعد عن قيادة الأهلي السعودي.. والإدارة تكثف مفاوضاتها للبحث عن مدرب جديد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي كثفت مفاوضاتها للبحث عن مدرب جديد لتولي قيادة الفريق في الفترة الحالية خلفا للمدرب الألباني هاسي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”البلاد“، يوم الاثنين، نقلا عن مصادرها، فإن ”المدير التنفيذي للنادي الأهلي موسى المحياني سيغادر إلى مدينة دبي في الساعات القليلة المقبلة، من أجل إتمام صفقة المدرب الجديد الذي سيقود (الراقي) الفترة المقبلة، ليحل بديلا للألباني هاسي“.

وأوضحت الصحيفة، أن ”مصادرها رجحت أن يكون المدرب الجديد هو البرتغالي خورخي خيسوس، لوجود تطورات جديدة طرأت على مفاوضات الأهلي معه بشأن موعد قدومه، إذ كان يوجد اختلاف في موعد البداية المتوقعة لبدء تولي المهام الفنية مع الأهلي“.

وطلب المدرب البرتغالي سابقا أن يبدأ مهمته مع الأهلي بداية من الموسم المقبل وليس في منتصف الموسم الحالي، ولكن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ارتأت ضرورة تولي جيسوس الدفة الفنية على الفور بسبب تدهور نتائج الفريق، خاصة في الدور الثاني من دوري المحترفين“.

ولكن الصحفي سيزار لويس ميرلو كشف عبر حسابه على ”تويتر“ عن آخر التفاصيل الخاصة بالمفاوضات بين الطرفين، مؤكدًا تقديم الأهلي عرضًا يتضمن التوقيع على عقد يمتد لـ3 سنوات مقابل 18 مليون يورو، أي 6 ملايين يورو سنويّا.

وأشار ميرلو إلى أن جيسوس رفض هذا العرض الخرافي بسبب رغبته في عدم العمل مع أي نادٍ حتى منتصف العام الجاري على أقل تقدير، ولذا بدأ الأهلي بالفعل البحث في خيارات أخرى.

🚨Jorge Jesús está muy lejos hoy de ser el entrenador del Al Ahly 🇸🇦.

*️⃣Pese a la oferta de €18.000.000 por tres años de contrato, el DT respondió que prefiere estar hasta mitad de año sin dirigir y por eso el club ya busca otras opciones. pic.twitter.com/zBcf0rfjzA — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 7, 2022

النادي الأهلي يعيش وضعا صعبا في الدوري السعودي، وتُوجَّه انتقادات عديدة للمدرب هاسي ويطالب العديد بإقالته، وقد ارتبط النادي أخيرًا بعدد من المدربين على رأسهم جيسوس الذي سبق أن تولى تدريب الهلال في السعودية.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 21 نقطة، بعد مرور 19 جولة، محققا 4 انتصارات فقط، مقابل 9 تعادلات و6 هزائم.

وأصبح الأهلي مبتعدا عن مراكز الهبوط، بفارق 3 نقاط فقط، رغم تواجده في منتصف الجدول.

ويعد ”الراقي“ الأكثر تحقيقا للتعادلات في الدوري السعودي، بعد مرور 19 جولة، بعد تحقيق 9 تعادلات.

ورحل جيسوس أخيرا عن تدريب بنفيكا بنهاية ديسمبر الماضي وهو غير مرتبط بأي نادٍ حاليّا، ورغم ذلك رفض العرض السعودي الخرافي.

جيسوس سبق أن عمل في الدوري السعودي وتحديدا مع نادي الهلال، لكنه لم يمكث في السعودية سوى نصف موسم قاد الفريق خلاله في 20 مباراة من الدوري السعودي فاز في 15 وتعادل في 4 ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام الحزم.

المدرب البرتغالي تُوج مع الهلال بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في الرياض، ورغم ذلك ورغم الأداء والنتائج الجيدة للفريق وتصدره جدول ترتيب الدوري إلا أن الإدارة الهلالية اتخذت قرارًا بإقالته في يناير 2019 لأنه رفض تجديد عقده والبقاء مع الفريق حتى نهاية دوري أبطال آسيا 2019.