بعد الفوز على الجزيرة.. هل ينجح الهلال في إسقاط تشيلسي والوصول لنهائي كأس العالم للأندية؟

علت طموحات جمهور نادي الهلال السعودي خاصة بعد الفوز العريض على الجزيرة الإماراتي، مساء أمس الأحد، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية، إذ ينتظره مواجهة قوية أمام تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 6/1 على مضيفه الجزيرة الإماراتي.

وتوقع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين أن يعبر الهلال نظيره تشيلسي ويصل لنهائي البطولة العالمية، فيما أبدى آخرون تخوفهم من مستوى دفاع ”الزعيم“ في مواجهة قوة ”البلوز“.

وقال الإعلامي تركي العجمة عبر برنامجه التلفزيوني ”رأينا تمثيلا حقيقيا مشرفا، فيه خطة عمل وضعت لهذا الفريق ونرى نتائجها حاليا وليس ضربة حظ، ونرى إنجازاته السنوات الماضية، المشجع الهلالي يعيش حالة مختلفة من النشوة والفرح“.

وأضاف ”الهلال يقدم نفسه والكرة السعودية في محفل عالمي مهم وبأداء جيد ونتيجة عالية جدا، عنده مباراة مهمة وتاريخ أمام تشيلسي قادر على تخطيها والوصول لنهائي البطولة“.

فيما أشار أحمد المصيبيح ”في كرة القدم كل شيء وارد، ولكي أكون واقعيا صعب أن يتجاوز الهلال نظيره تشيلسي بخط الدفاع الحالي والوصول لمرمى الهلال سهل ولا أقدر أبالغ في الطموح ثم نصدم، وتشيلسي خصم صعب“.

وتابع ”الأمر ليس مستحيلا ولكن دعونا نتكلم بواقعية، فالطموح يجب أن يكون عقلانيا، وأتمنى من المدرب ليوناردو جارديم أن يعالج القصور الواضح في الفريق، ولكن حتى لو خسر يخسر أمام تشيلسي باحترام، كرة القدم فيها منطقية وأريد من الجمهور أن يكون واقعيا“.

وقال النجم الليبي طارق التايب ”الرجاء البيضاوي والعين وصلا من قبل لنهائي البطولة، الهلال لديه الأدوات ودعم كبير من الدولة و7 لاعبين أجانب، تشيلسي طبعا أقوى من الهلال ولكنه لم يكن الأفضل أخيرا في مباراته بكأس الاتحاد الإنجليزي، والزعيم لديه حلول قوية ولاعبون كبار، وأنا متفائل بقدرة الهلال على الوصول للنهائي وأبوظبي وشها خير على الفرق العربية“.

وشدد الناقد الرياضي الحسن اليامي ”كرة القدم صعبة ولكن ليست مستحيلة على الهلال، ونرى في الدوري الإنجليزي فرقا في مؤخرة الدوري وتفوز عليه، ولكن الهلال أمامه سيلعب بمنطقية وتكتيك ودفاع أقوى، وكل شيء ممكن“.

وأشار حمد المنتشري في معرض تحليله للقاء ”الهلال قدم مباراة كبيرة وفوزه مستحق، والهلال يقدر أن يتجاوز تشيلسي ويقدّم أمامه مباراة كبيرة، الهلال لديه من النجوم والخبرة يعرفون كيفية التصرف في المباريات الكبيرة“.

يذكر أن الهلال شارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.

وفي نصف النهائي الثاني من المقرر أن يلعب الأهلي المصري بطل أفريقيا مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء الـ8 من فبراير، على أن يلعب الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من مباراة تشيلسي والهلال.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل الـ12 من فبراير.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علمًا بأن ريال مدريد أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ، وكورينثيانز، ولقب لليفربول، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وميلان، وإنترناسيونال، وساو باولو، البرازيليين.