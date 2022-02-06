مباراة النصر ضد الاتحاد.. جماهير العالمي: هاتو البكاية عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

هاجمت جماهير نادي النصر السعودي لاعبه السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله قبل مواجهة العالمي أمام الاتحاد، الفريق الجديد لحمدالله، في الدوري السعودي للمحترفين.

وانتشر مقطع فيديو لعدد من جماهير النصر تقول فيه: ”هاتو البكاية عبد الرزاق حمدالله“، بعد فوز النصر الكبير بنتيجة 4/1 على الطائي في الجولة الـ19 من الدوري السعودي، اليوم الأحد.

ويستضيف الاتحاد منافسه النصر يوم الجمعة المقبل 11 فبراير في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، لكن المباراة ستقام دون حضور جماهير عقوبة على الاتحاد.

وستكون هذه أول مباراة لحمدالله أمام فريقه السابق النصر، بعد أن كان نجم الفريق الأول في السنوات القليلة الماضية.

وفي نوفمبر الماضي، قرر النصر فسخ عقد عبدالرزاق حمدالله، البالغ من العمر 31 عاما، بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وفق بيان النادي.

https://twitter.com/EremSports/status/1490370915837915137|

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد بعقد يمتد إلى عام ونصف العام، سجل عبدالرزاق حمدالله ثلاثة أهداف مع العميد، ويتصدر فريقه جدول ترتيب الدوري السعودي.

وستكون نتيجة مباراة النصر والاتحاد مؤثرة في صراع الفريقين على لقب الدوري السعودي الموسم الحالي، حيث يتصدر الاتحاد جدول ترتيب المسابقة وحصد 44 نقطة من 18 مباراة، ويأتي النصر خلفه في جدول الترتيب وحصد 38 نقطة من 19 مباراة.

وكان عبدالرزاق حمدالله قد انتقل لنادي النصر في صفقة انتقال حر قادما من الريان القطري، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021. وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية أولمبيك آسفي في المغرب وأليسوندز النرويجي وكوانززهو آر أف الصيني والجيش والريان في قطر.

فوز الاتحاد والنصر

وواصل الاتحاد سعيه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 4/0 على مضيفه أبها، في الجولة الـ19 من المسابقة.

ولحساب الجولة نفسها حقق النصر فوزا ثمينا بنتيجة 4/1 على ضيفه الطائي.

وسجل رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله (هدفين) وعبدالعزيز البيشي أهداف الاتحاد.

وحقق نادي الاتحاد الفوز التاسع على التوالي في الدوري السعودي، والـ14 منذ بدء المسابقة.

أما النصر فسجل له آندرسون تاليسكا (هدفين) وبيتي مارتينيز وجوناثان رودريغيز، في حين سجل هدف الطائي الوحيد حسن عيضة الجبيري.