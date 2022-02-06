موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

صعد الهلال إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما قلب تأخره 0/1 إلى فوز بنتيجة 6/1 على مضيفه الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا.

الهلال السعودي يقسو على الجزيرة ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو) https://t.co/mCFmnO5lrG pic.twitter.com/ClFNTnMb36 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

وتقام مباراة الهلال وتشيلسي، يوم الأربعاء المقبل، وتنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية في الإمارات، وSSC Sport في السعودية، كما أعلنت أبوظبي الرياضية نقل مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS“ المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.

وضمن العرب ميدالية واحدة على الأقل في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حتى 12 فبراير الجاري.

وسيلعب الأهلي المصري بطل أفريقيا مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وبالتالي يتواجد فريقان عربيان في نصف النهائي، حيث سيلعب الهلال أمام تشيلسي.

ويمكن أن تشهد النسخة الحالية من كأس العالم للأندية نهائيًا عربيًا خالصًا بين الهلال والأهلي، لكن يجب على الأول تجاوز عقبة تشيلسي الإنجليزي، بينما يجب على الأهلي التفوق على بالميراس البرازيلي.

وسبق أن لعب الأهلي أمام بالميراس في نسخة، العام الماضي، في مباراة تحديد المركز الثالث، وفاز الأهلي بركلات الترجيح 3/2 بعد التعادل السلبي.

وسبق أن فاز بالميداليتين الفضيتين كل من الرجاء البيضاوي المغربي، والعين الإماراتي، في نسختي 2013 في المغرب، و2018 في الإمارات.

بينما فاز الأهلي المصري بميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية في نسختي 2006 في اليابان و2020 في قطر.

رقم قياسي

وكانت مباراة الأهلي، ومونتيري المكسيكي، قد شهدت تسجيل رقم تاريخي في كأس العالم للأندية، إذ ذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات أن المواجهة كانت الثالثة بين الفريقين في كأس العالم للأندية.

وأكدت أن مواجهة الأهلي ومونتيري الأكثر تكرارًا بين منافسين في تاريخ كأس العالم للأندية.

وفاز مونتيري على الأهلي 2/0، العام 2012، في مباراة تحديد المركز الثالث، كما فاز مونتيري 5/1 في نسخة 2013 في مباراة تحديد المركز الخامس.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علمًا بأن ريال مدريد أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ، وكورينثيانز، ولقب لليفربول، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وميلان، وإنترناسيونال، وساو باولو، البرازيليين.