الهلال السعودي يقسو على الجزيرة ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

ضرب نادي الهلال السعودي موعدًا مع تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه 6/1 على منافسه الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد.

ووضع عبد الله ديابي الجزيرة في المقدمة بهدف في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية من محمد ربيع.

وأدرك أوديون إيغالو التعادل للهلال في أول ظهور له مع الزعيم بعد انتقاله إليه قادمًا من الشباب، في الدقيقة 36، بضربة رأسية بعد عمل رائع من محمد كنو.

وسجل البرازيلي ماثيو بيريرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة تمريرات قصيرة بين لاعبي الهلال.

ووقّع محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 57، بضربة رأسية بعد كرة ركنية لعبها ماثيو بيريرا.

وواصل الهلال تفوقه في المباراة بعدما سجل له سالم الدوسري الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة بعد تعاون رائع مع موسى ماريغا في الدقيقة 77، ووقع موسى ماريغا خامس أهداف الهلال في الدقيقة 88، قبل أن يسجل آندري كاريلو الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

وقبل مواجهة، اليوم الأحد، سبق أن تواجه الهلال والجزيرة 4 مرات، جميعها في دوري أبطال آسيا، فاز الهلال 3 مرات، بواقع 3/1 و3/2 و1/0، في حين تعادلا مرة بنتيجة 1/1، ولم يسبق للجزيرة أن حقق الفوز على الهلال.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في نصف النهائي مع تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 9 فبراير، بينما من المقرر أن يلعب الجزيرة مع مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء، في مباراة تحديد المركز الخامس.

وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما الهلال فشارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.

وفي نصف النهائي الثاني من المقرر أن يلعب الأهلي المصري بطل أفريقيا مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء 8 فبراير، على أن يلعب الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من مباراة تشيلسي والهلال.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل 12 فبراير.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علمًا بأن ريال مدريد أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ، وكورينثيانز، ولقب لليفربول، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وميلان، وإنترناسيونال، وساو باولو، البرازيليين.