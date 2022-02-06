الهلال السعودي يقسو على الجزيرة ويضرب موعدا مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

ضرب نادي الهلال السعودي موعدًا مع تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه 6/1 على منافسه الجزيرة الإماراتي، اليوم الأحد.
ووضع عبد الله ديابي الجزيرة في المقدمة بهدف في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية من محمد ربيع.
الجزيرة يضرب مرمى #الهلال سريعا بهجمة مرتدة تدرس #الهلال_الجزيره #الجزيرة_الهلال #الجزيرة #كأس_العالم_للأندية
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
وأدرك أوديون إيغالو التعادل للهلال في أول ظهور له مع الزعيم بعد انتقاله إليه قادمًا من الشباب، في الدقيقة 36، بضربة رأسية بعد عمل رائع من محمد كنو.
وسجل البرازيلي ماثيو بيريرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد سلسلة تمريرات قصيرة بين لاعبي الهلال.
ووقّع محمد كنو ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 57، بضربة رأسية بعد كرة ركنية لعبها ماثيو بيريرا.
جووووووووووووووووووول!⚽
🎥 #ايغالو يحرز هدف التعادل لـ #الهلال مع #الجزيرة #الهلال_الجزيرة #إرم_سبورتpic.twitter.com/jX37QODF3n
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
وواصل الهلال تفوقه في المباراة بعدما سجل له سالم الدوسري الهدف الرابع بتسديدة من داخل المنطقة بعد تعاون رائع مع موسى ماريغا في الدقيقة 77، ووقع موسى ماريغا خامس أهداف الهلال في الدقيقة 88، قبل أن يسجل آندري كاريلو الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.
وقبل مواجهة، اليوم الأحد، سبق أن تواجه الهلال والجزيرة 4 مرات، جميعها في دوري أبطال آسيا، فاز الهلال 3 مرات، بواقع 3/1 و3/2 و1/0، في حين تعادلا مرة بنتيجة 1/1، ولم يسبق للجزيرة أن حقق الفوز على الهلال.
رجل المباراة محمد كنو ينهي كل شيء .. #الهلال يضيف الهدف الثالث في شباك #الجزيرة #الهلال_الجزيره #الجزيرة_الهلال #كأس_العالم_للأندية
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
ومن المقرر أن يلعب الهلال في نصف النهائي مع تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 9 فبراير، بينما من المقرر أن يلعب الجزيرة مع مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء، في مباراة تحديد المركز الخامس.
وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.
أما الهلال فشارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.
جووووووووووووووووول!!#سالم_الدوسري يحرز الهدف الرابع لنادي #الهلال في مرمى #الجزيرة 🤯🔥#إرم_سبورت#الجزيرة_الهلال | #الهلال_الجزيره pic.twitter.com/lsWpn5d97l
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022
وفي نصف النهائي الثاني من المقرر أن يلعب الأهلي المصري بطل أفريقيا مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، يوم الثلاثاء 8 فبراير، على أن يلعب الفائز من المباراة في النهائي مع الفائز من مباراة تشيلسي والهلال.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل 12 فبراير.
ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علمًا بأن ريال مدريد أكثر نادٍ تتويجًا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ، وكورينثيانز، ولقب لليفربول، وإنتر ميلان، ومانشستر يونايتد، وميلان، وإنترناسيونال، وساو باولو، البرازيليين.
#الهلال يحقق فوزا تاريخيا على #الجزيرة 6-1 ويتأهل لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي #كأس_العالم_للأندية.#الهلال_الجزيره #الجزيرة_الهلال #الهلال_في_كأس_العالم #الهلال_تشيلسي pic.twitter.com/3x5E8RJ0Lz
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022