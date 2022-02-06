مباراة النصر والطائي.. تاليسكا يسجل هدفا رائعا بالكعب (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفا رائعا لناديه النصر في مباراته أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد.

وحصل النصر على ركلة حرة لعبها بيتي مارتينيز قبل أن تصل إلى تاليسكا الذي خدع دفاع وحارس الطائي قبل أن يسجل هدفا رائعا بالكعب، في الدقيقة 26.

هدف لا تراه كثيرا .. تاليسكا يواصل تقديم المتعة 🌟#النصر_الطائي #النصر pic.twitter.com/EDGV7EYdja — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

وكان هذا الهدف الثالث للنصر والثاني لأندرسون تاليسكا، حيث افتتح المهاجم البرازيلي التسجيل للعالمي في الدقيقة السادسة، قبل أن يوقع بيتي مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

ويملك النصر 35 نقطة من 18 مباراة، قبل احتساب نتيجة مواجهته أمام الطائي، حيث حقق النصر الفوز 11 مرة، وتعادل مرتين وخسر 5 مرات.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي وحصد العميد 44 نقطة من 18 مباراة، مقابل 37 نقطة للشباب من 19 مباراة في المركز الثاني.

يشار إلى أن تاليسكا رفع رصيده إلى 14 هدفا ويتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ويتقدم بهدفين عن ليندر توامبا لاعب التعاون، وأوديون إيغالو لاعب الهلال، ورومارينيو نجم الاتحاد.

ولم يسبق للنصر الفوز على الطائي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث التقيا مرة واحدة فقط بالدور الأول في حائل، وانتهت بفوز الطائي 2/1.

ويسعى النصر للثأر من هذه الخسارة وتحقيق أول فوز له أمام الطائي في دوري المحترفين، والسابع على التوالي مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو.

والتقى النصر والطائي 64 مرة في مختلف المسابقات، حيث فاز العالمي 42 مرة، مقابل 10 انتصارات للطائي، وتعادلا في 12 مناسبة.

وبعد مواجهة الطائي من المقرر أن يلعب النصر أمام الاتحاد، يوم الجمعة 11 فبراير، في أول مواجهة للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أمام فريقه السابق النصر، حيث قرر العالمي فسخ عقده قبل أن ينضم إلى الاتحاد في ديسمبر الماضي.

وبعد مواجهة الاتحاد يلعب النصر مع الباطن في الدوري السعودي ثم مع الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تصريحات تاليسكا

وقبل أيام أطلق أندرسون تاليسكا تصريحات نارية ضد زميله السابق عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الحالي.

وقال تاليسكا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“: ”كل ما قدمه حمدالله مع الفريق يُحترم.. لقد فعل الكثير من الأمور الرائعة، وكل مشاكله كانت كبيرة“.

وأوضح: ”حمدالله خلق أجواء مشحونة في الفريق.. وبعض اللاعبين كانوا يتحاشون التعامل معه“.

وأكد تاليسكا أن ”حمدالله فعل الكثير من الأمور الإيجابية للنصر.. لكنه وصف خروجه من النادي بـ“القبيح“.

وواصل: ”بسبب مشاكل حمدالله فكرت بعد 3 أشهر بشراء حقائب سفر والرحيل عن الفريق، ولكن تلك الحقائب فارغة الآن“.