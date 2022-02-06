جدال كوميدي بين كونترا وحمدان الشهراني خلال فوز الاتحاد على أبها (فيديو)

شهدت مباراة الاتحاد ضد أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لقطة طريفة بين كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد ولاعبه حمدان الشهراني، خلال الفوز الكبير الذي حققه الفريق الجداوي برباعية نظيفة.

والتقطت كامير المباراة المدرب الروماني كونترا وهو يضرب حمدان الشهراني على رأسه بطريقة كوميدية، ودخل في وصلة مزاح بالأيدي بينه وبين اللاعب.

وتفاعلت الجماهير المتواجدة في ملعب المباراة مع تلك اللقطة وأخذت تصيح بالاحتفال، خاصة وأنها تأمنت مع تسديد عبدالرزاق حمدالله لركلة جزاء لنادي الاتحاد عزز بها فوز فريقه.

وواصل نادي الاتحاد سعيه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 4/0 على مضيفه أبها، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من المسابقة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وجاءت كل الأهداف في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سجل المهاجم البرازيلي رومارينيو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ووقع عبدالرزاق حمدالله ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة 78، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي أبها.

وأضاف عبدالعزيز البيشي الهدف الثالث في الدقيقة 80 بتسديدة يسارية من خارج المنطقة.

واختتم عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والرابع للاتحاد في الدقيقة 94 من ضربة جزاء.

وحقق نادي الاتحاد الفوز التاسع على التوالي في الدوري السعودي، والـ14 منذ بدء المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة، حيث فاز 14 مرة، وتعادل مرتين، وخسر مرتين، ويتقدم العميد بـ7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني وقد لعب 19 مباراة، مقابل 35 نقطة لنادي النصر من 18 مباراة في المركز الثالث.