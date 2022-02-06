ترتيب الدوري السعودي: نادي الاتحاد يقسو على أبها ويبتعد في الصدارة (فيديو)

واصل نادي الاتحاد سعيه للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه 4/0 على مضيفه أبها، اليوم الأحد، في الجولة الـ19 من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة).

وسجل المهاجم البرازيلي رومارينيو الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ووقع عبدالرزاق حمدالله ثاني أهداف الاتحاد في الدقيقة 78، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تلاعب بمدافعي أبها.

ووقع عبدالعزيز البيشي الهدف الثالث في الدقيقة 80 بتسديدة يسارية من خارج المنطقة، وسجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني له والرابع للاتحاد في الدقيقة 90+4 من ضربة جزاء.

وحقق نادي الاتحاد الفوز التاسع على التوالي في الدوري السعودي، والـ14 منذ بدء المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة، حيث فاز 14 مرة، وتعادل مرتين، وخسر مرتين، ويتقدم العميد بـ7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني وقد لعب 19 مباراة، مقابل 35 نقطة لنادي النصر من 18 مباراة في المركز الثالث.

في المقابل جمدت الخسارة رصيد أبها عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وتواجه الاتحاد وأبها 8 مرات في الدوري السعودي للمحرفين، حيث حقق الاتحاد الفوز 5 مباريات مقابل 3 انتصارات لأبها.

وفي مواجهات الفريقين في الدوري السعودي بمختلف مسمياته تواجه الفريقان 10 مرات، حقق الاتحاد الفوز 7 مرات، في حين حقق أبها الفوز 3 مرات.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) تواجه الاتحاد وأبها 5 مرات في الدوري في مختلف مسمياته، فاز الاتحاد 4 مرات مقابل فوز وحيد لأبها.

ومنذ خسارته 1/2 أمام الشباب يوم 22 أكتوبر حقق الاتحاد الفوز 9 مرات متتالية في الدوري السعودي، حيث فاز على الحزم والفتح والطائي والاتفاق والباطن والفيحاء والرائد والفيصلي، وأخيرا أبها.

وهذه أول خسارة لأبها في الدوري السعودي منذ خسارته أمام الفيصلي 0/1 يوم 4 نوفمبر الماضي، حيث حقق بعدها الفوز على الأهلي والرائد والباطن والاتفاق، في حين تعادل مع الهلال والفيحاء والشباب.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع النصر يوم الجمعة 11 فبراير، في أول مباراة للمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب العالمي السابق، الذي قرر النصر فسخ عقده، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد.

وفي وقت لاحق يلعب الباطن مع الفتح، والنصر مع الطائي.

في حين تأجلت مباراة الهلال مع الفيحاء بسبب مشاركة الزعيم في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات، حيث من المقرر أن يواجه الجزيرة الإماراتي في وقت لاحق.