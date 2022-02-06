تقرير: نواف العقيدي ومختار علي ممنوعان من المشاركة مع الطائي ضد النصر

كشفت صحيفة ”الرياضية“، أن نواف العقيدي ومختار علي، لاعبي نادي النصر السابقين، والمنتقلين إلى الطائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لن يشاركا أمام فريقهما السابق، في المباراة التي تجمعهما، يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت الصحيفة، أن ”نواف العقيدي ومختار علي لن يشاركا بسبب اتفاق غير ملزم بين إدارتي النصر والطائي قبلت به إدارة الأخير قبل توقيع العقد مع الثنائي“.

وأوضح مسؤول في نادي الطائي للصحيفة، أن هذا الاتفاق حدث بعد اكتمال انتقال العقيدي ومختار لصفوف الفريق، مشيراً إلى أن الإدارة تثمن موقف الأمير خالد بن فهد عضو النصر الذهبي مع ناديها.

ولفت مسؤول نادي الطائي إلى أن الأمير خالد بن فهد كان له دور فعال في صفقتي العقيدي ومختار، مشدداً على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع الطائي مع مختلف الأندية الرياضية.

وكانت إدارة النصر قررت انتقال نواف العقيدي ومختار علي لصفوف فريق الطائي، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مختار علي هذا الموسم بأي مباراة رسمية، واقتصر حضوره الموسم الماضي على 5 مباريات في الدوري و3 بدوري أبطال آسيا.

في المقابل، يستعد المهاجم الجديد رودريغيز لتسجيل ظهوره الأول بقميص النصر بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية قادماً من كروز أزول المكسيكي.

ولم يسبق للعالمي أن انتصر على الطائي في دوري المحترفين، إذ التقيا مرة واحدة فقط بالدور الأول في حائل، وانتهت المباراة حينها بانتصار لصالح الطائي (2-1).

ويأمل النصر في الثأر لخسارته وتحقيق أول فوز له أمام الطائي بتاريخ دوري المحترفين، والسابع على التوالي مع المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، ومواصلة مطاردة المتصدر الاتحاد.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الطائي حاليا المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وكان الشباب هزم مستضيفه الحزم أمس في افتتاح الأسبوع الـ18 من الدوري السعودي، فيما سيلعب الاتحاد مباراة صعبة خارج ملعبه اليوم ضد أبها.