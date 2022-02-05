ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يقتنص التعادل من التعاون

اقتنص النادي الأهلي تعادلا ثمينا من ضيفه التعاون بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الكاميروني ليندر تاوامبا بهدف لصالح التعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ورد عبدالله المقرن بهدف التعادل لصالح الأهلي في الدقيقة 81، بعد تلقي تمريرة من عمر السومة، ليسدد المقرن كرة اصطدمت بدفاع التعاون، لترتد إلى المقرن الذي سدد الكرة في الشباك، معلنًا أول أهدافه بقميص الراقي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز التاسع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 19 مباراة، محققًا 4 انتصارات مقابل 9 تعادلات و6 هزائم.

في المقابل، يأتي التعاون في المركز الرابع عشر، أحد مراكز الهبوط، برصيد 18 نقطة من 19 مباراة، بواقع 4 انتصارات مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت أيضًا بالتعادل بهدف لمثله، في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وفي مباراة أخرى، أحرز لوسيانو فييتو هدفا في مشاركته الأولى مع فريقه الجديد الشباب في الفوز 2-1 على ملعب الحزم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وانضم لاعب الوسط الأرجنتيني إلى الشباب الشهر الماضي على سبيل الإعارة من الهلال لنهاية الموسم الحالي، وقد سجل هدفين مع فريقه السابق في النصف الأول من الموسم، قبل أن يسجل هدف الفوز لفريقه الجديد في مشاركته الأولى.

وتأخر الشباب بهدف أولاجون بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، لكن بعدها بخمس دقائق أدرك كارلوس جونيور التعادل للضيوف بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من فواز الصقور.

وتابع فييتو تمريرة عرضية من الصقور أيضا في الدقيقة 51، ليضع الكرة بسهولة في شباك إبراهيم زايد حارس الحزم.

وأهدر القائد إيفر بانيغا ركلة جزاء للشباب، كادت أن تضعه في المقدمة في الدقيقة 36.

وقلص الشباب الفارق مع الاتحاد المتصدر إلى أربع نقاط، بعدما خاض 19 مباراة، لينفرد بالمركز الثاني، بينما يملك الاتحاد 41 نقطة من 17 مباراة. ولا يزال الحزم يتذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.

وتعادل الرائد 1-1 مع ضيفه الاتفاق الذي لعب بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد الكويكبي مع بداية الشوط الثاني.

وسجل المغربي كريم البركاوي هدف الرائد في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية من مدى قريب، وأدرك فيليب كيش التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وارتفع رصيد الرائد إلى 25 نقطة في المركز السابع من 19 مباراة، مقابل 20 نقطة للاتفاق في المركز العاشر.

وحقق الفيصلي انتصاره الأول في 2022 عندما سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ليتغلب 3-صفر على ضيفه ضمك، ويبتعد عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة من 18 مباراة في المركز 11.

ويرجع آخر انتصار للفيصلي في المسابقة إلى مطلع نوفمبر تشرين الثاني الماضي عندما فاز 1-صفر على ضيفه أبها.

في المقابل، تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح ثلاثية الفيصلي إيغور روسي بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية بعد ثماني دقائق من البداية.

وضاعف البرازيلي روزكلي بيريرا النتيجة في الدقيقة 21 بتسديدة من مدى قريب، قبل أن يختتم الأسترالي مارتن بويل أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 29.