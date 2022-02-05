جماهير الرائد تحاول الاشتباك مع فهد المطوع رئيس النادي بعد التعادل مع الاتفاق (فيديو)

حاولت جماهير الرائد الاشتباك مع رئيس ناديها فهد المطوع، عقب مواجهة الفريق اليوم السبت، لنظيره الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري السعودي.

وتعادل الرائد مع الاتفاق بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وسجل هدف الرائد كريم البركاوي في الدقيقة 75، وتعادل للاتفاق فيليب كيس من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

وتداول جمهور الرائد فيديوهات تظهر محاولة أحد المشجعين تجاوز الأمن والاشتباك مع رئيس النادي ولكن تم منعه، وخلال خروج المطوع بسيارته ركضت خلفه الجماهير وأخذت تردد هتافات تصفه بالفاشل وتطالبه بالاستقالة من رئاسة النادي.

وأظهر فيديو من زاوية أخرى مشادة كلامية بين المطوع وأحد المشجعين، ليقوم رئيس نادي الرائد بالتهجم على المشجع.

🎥 || فهد المطوع رئيس نادي #الرائد في منظر غريب جدا ولإول مره يحدث في الملاعب السعودية !!!😰😰😰😰 pic.twitter.com/6xaQjdYxT6 — مدرج الرائد (@_ALR4ed) February 5, 2022

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الرائد والاتفاق، مساء اليوم السبت، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأصبح الرائد في المركز التاسع مؤقتا برصيد 25 نقطة، بينما وصل الاتفاق إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.

وتلقى الاتفاق ضربة موجعة، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد الكويكبي، بعد تدخله العنيف على محمد السالم في الدقيقة 48.

وكثف الرائد هجومه بعد الطرد وسيطر على مجريات المباراة، ونجح المغربي كريم البركاوي في ترجمة تفوق فريقه بهدف في الدقيقة 75.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاتفاق، بعد العودة لتقنية الفيديو، تمكن فيليب كيش من ترجمتها بنجاح في مرمى الرائد بالدقيقة 94.