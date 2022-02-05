بانيغا يخرج غاضبا ويرفض مصافحة مدربه بعد استبداله في مباراة الشباب ضد الحزم (فيديو)

أبدى الأرجنتيني إيفر بانيغا، نجم نادي الشباب السعودي، غضبه الشديد عقب استبداله في مباراة فريقه ضد الحزم، التي جمعت الفريقين، يوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت الكاميرات الناقلة للمباراة بانيغا وهو يخرج في الدقائق الأخيرة من اللقاء، واتجه بعيدا عن مدربه الذي ذهب لمصافحته ولكن اللاعب رفض وركل إحدى زجاجات المياه التي كانت أمامه، في تصرف استهجنه المدرب شاموسكا.

بانيغا زعلان من التبديل pic.twitter.com/JQolua9CsN — ملقوف .. ناصر (@Malgoof_212) February 5, 2022

ونجح الشباب في اقتناص الفوز من نظيره الحزم، بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وبهذه النتيجة، ارتقى الشباب، إلى المركز الثاني مؤقتًا، برصيد 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد ”المتصدر“، والذي لعب مباراتين أقل.

أما الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، تجمد عند النقطة 14، في المركز السادس عشر ”الأخير“، في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

وكان حارس الحزم، تألق ونجح في التصدي إلى ركلة جزاء الشباب، الذي نفذها النجم الأرجنتيني بانيغا.

وبعد 3 دقائق من ركلة بانيغا، تقدم الحزم، عن طريق محترفه أولا جون، قبل أن يرد الشباب، بهدف التعادل، بواسطة كارلوس جونيور، في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق الشباب، تألقه الكبير في المباراة، حتى نجح في التقدم لأول مرة، عن طريق مهاجمه الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

يذكر أن الشباب، تعاقد مع فييتو، في الميركاتو الشتوي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمدة 6 أشهر.