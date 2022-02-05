تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على نايل سات وعرب سات

تستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة بين 3 و12 فبراير الحالي.
وفي أولى مباريات كأس العالم للأندية فاز الجزيرة الإماراتي 4/1 على بيراي من تاهيتي، يوم الخميس، ليضرب موعدا مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في الدور الثاني، وتقام المباراة العربية الخالصة، غدا الأحد.
لمشاهدة مباريات #الأهلي في مصر تابع الفيديو.. pic.twitter.com/92NGy5jrpB
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2022
وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.
أما الهلال فشارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.
وتنقل مباريات كأس العالم للأندية على مجموعة أبوظبي الرياضية في الإمارات، وSSC Sport في السعودية.
القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية https://t.co/3UH0idAZuI#كأس_العالم_للأندية #الجزيرة_بيرى #الأهلي_في_المونديال #الهلال #تشيلسي pic.twitter.com/kdFGYWPWfo
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022
كما أعلنت أبوظبي الرياضية نقل مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS“ المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.
-وفيما يلي تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد 2022 extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11526 (H)
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
-تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 نايل سات SD extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411 (H)
معدل الترميز: 30000
الاستقطاب: أفقي
الجودة: SD
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
-تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11804 (H)
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
قنوات أبوظبي تعلن عن حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت https://t.co/Ri5zKiCKOy pic.twitter.com/7NJKJ1O5Oz
— Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022
أما قناة SSC Sport فتنقل المباريات على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12562.
معدل ترميز 27500
الاستقطاب عمودى
معدل تصحيح الخطأ 5/6
الجودة HD
وتنقل SSC Sport المباريات على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، والجودة HD.
ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.