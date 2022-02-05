تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على نايل سات وعرب سات

تستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة بين 3 و12 فبراير الحالي.

وفي أولى مباريات كأس العالم للأندية فاز الجزيرة الإماراتي 4/1 على بيراي من تاهيتي، يوم الخميس، ليضرب موعدا مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في الدور الثاني، وتقام المباراة العربية الخالصة، غدا الأحد.

لمشاهدة مباريات #الأهلي في مصر تابع الفيديو.. pic.twitter.com/92NGy5jrpB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 1, 2022

وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما الهلال فشارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية على مجموعة أبوظبي الرياضية في الإمارات، وSSC Sport في السعودية.

كما أعلنت أبوظبي الرياضية نقل مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS“ المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.

-وفيما يلي تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد 2022 extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11526 (H)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

-تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 نايل سات SD extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411 (H)

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: أفقي

الجودة: SD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

-تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804 (H)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قنوات أبوظبي تعلن عن حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات ومصر والكويت https://t.co/Ri5zKiCKOy pic.twitter.com/7NJKJ1O5Oz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 21, 2022

أما قناة SSC Sport فتنقل المباريات على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12562.

معدل ترميز 27500

الاستقطاب عمودى

معدل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD

وتنقل SSC Sport المباريات على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، والجودة HD.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.