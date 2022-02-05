رياضة

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على نايل سات وعرب سات
تاريخ النشر: 05 فبراير 2022 11:59 GMT
تاريخ التحديث: 05 فبراير 2022 12:15 GMT

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022 على نايل سات وعرب سات

الإمارات تستضيف بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 3 و12 فبراير الحالي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة بين 3 و12 فبراير الحالي.

وفي أولى مباريات كأس العالم للأندية فاز الجزيرة الإماراتي 4/1 على بيراي من تاهيتي، يوم الخميس، ليضرب موعدا مع نادي الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا في الدور الثاني، وتقام المباراة العربية الخالصة، غدا الأحد.

وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما الهلال فشارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية على مجموعة أبوظبي الرياضية في الإمارات، وSSC Sport في السعودية.

كما أعلنت أبوظبي الرياضية نقل مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS“ المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.

-وفيما يلي تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد 2022 extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11526 (H)
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

-تردد قناة أبوظبي الرياضية 2 نايل سات SD extra
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411 (H)
معدل الترميز: 30000
الاستقطاب: أفقي
الجودة: SD
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

-تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD عرب سات
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11804 (H)
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
الجودة: HD
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أما قناة SSC Sport فتنقل المباريات على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12562.
معدل ترميز 27500
الاستقطاب عمودى
معدل تصحيح الخطأ 5/6
الجودة HD

وتنقل SSC Sport المباريات على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4، والجودة HD.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.

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