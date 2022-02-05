فيفا يلزم الاتحاد السعودي بدفع نحو 4 ملايين دولار للاعبه السابق سيكو سانوغو

ألزمت محكمة كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الاتحاد السعودي بدفع 788 ألف دولار مكافأة للاعب الفريق السابق، الإيفواري سيكو سانوغو، إضافة لدفع نحو 3.9 مليون دولار للاعب تعويضًا عن فسخ عقد دون سبب وجيه.

وانتقل سانوغو إلى نادي الاتحاد قادما من يونغ بويز، في يناير 2019، في صفقة بلغت قيمتها نحو 7 ملايين يورو، لكنه لم يقدم المستوى المأمول ليرحل فيما بعد إلى صربيا.

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يذكر أن لاعب الوسط الأفريقي شارك هذا الموسم في 21 مباراة مع النجم الأحمر بكل المسابقات، نجح خلالها في صناعة هدفين.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ السعودية فقد كسبت إدارة نادي الاتحاد قضيّتها ضد نادي غالطة سراي التركي من قيمة انتقال اللاعب القادم من الرأس الأخضر غاري رودريغيز.

وقالت ”الرياضية“ إن محكمة كرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ حكمت على النادي التركي بدفع 88 ألف دولار (نحو 330 ألف ريال) للنادي السعودي.

وانضم غاري رودريغيز صاحب الـ31 عاما لصفوف العميد في 2019 قادمًا من غالطة سراي التركي، ولعب في موسم 2019/2020 في صفوف فريق فنربخشة التركي على سبيل الإعارة من الاتحاد.

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وألزمت المحكمة أيضا نادي الاتحاد بدفع 788 ألف يورو للاعب الإيفواري سايكو سانوفو لاعب الاتحاد السابق بالإضافة لـ3.9 مليون دولار.

وقالت ”الرياضية“ إن المحكمة حكمت ضد نادي النصر بسداد 650 ألف دولار لنادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي كمبلغ مستحق من صفقة انتقال اللاعب كيم الظهير السابق إضافة لـ32 ألف دولار غرامة تأخير.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الثاني، ولدى العميد مباراة مؤجلة ضد الهلال.

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اللعب دون جمهور

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت معاقبة نادي الاتحاد باللعب دون حضور جماهيري، وإغلاق الملعب في أول مباراة يستضيفها الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر.

وستكون المباراة المقبلة لنادي الاتحاد على ملعبه مع النصر، يوم 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء القرار بعد ثبوت إلقاء علبتين من قِبل الجماهير في مباراة الفيصلي، ورفع تعليق العقوبة الواردة سابقًا نظرًا لتكرار مخالفة ”إلقاء العلب من قِبل الجمهور“.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أعلن إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، الأسبوع الماضي.