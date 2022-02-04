تاليسكا يطلق تصريحات نارية ضد عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

أطلق البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب نادي النصر السعودي تصريحات نارية ضد زميله السابق ”عبدالرزاق حمدالله“ مهاجم نادي الاتحاد الحالي والذي لعب سابقًا في صفوف ”العالمي“.

وقال تاليسكا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ”كورة“ على قناة ”روتانا خليجية“ :“ كل ما قدمه حمدالله مع الفريق يُحترم.. لقد فعل الكثير من الأمور الرائعة، وكل مشاكله كانت كبيرة“.

وأوضح: ”حمدالله خلق أجواء مشحونة في الفريق.. وبعض اللاعبين كانوا يتحاشون التعامل معه“.

وأكد تاليسكا أن ”حمدالله“ فعل الكثير من الأمور الإيجابية للنصر.. لكنه وصف خروجه من النادي بـ“القبيح“.

وواصل: ”بسبب مشاكل حمدالله فكرت بعد 3 أشهر بشراء حقائب سفر والرحيل عن الفرق، ولكن تلك الحقائب فارغة الآن“.

وكشف تاليسكا عن أول موقف جمعه مع المهاجم المغربي وأثر فيه قائلا: ”عندما سجلت أول هدف لم يحتفل معي.. عبدالرزاق حمدالله⁩ لم يكن يتقبلني ولم أشعر في علاقته معي بالصدق“.

وقررت إدارة النصر، رسميًا، في 23 نوفمبر الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتةً إلى احتفاظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد رسميًا، يوم 16 ديسمبر، التوقيع مع عبدالرزاق حمدالله، لتعزيز القوة الهجومية لفريق “العميد”، لمدة عام ونصف العام، أي حتى نهاية موسم 2022-23.

وأعلن ”حمدالله“ هو الآخر اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي النصر للمطالبة بمستحقاته، وشارك بالفعل مع ناديه الجديد الاتحاد.

وتتمسك إدارة نادي النصر بموقفها تجاه تقديم شكوى رسمية ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله في ”فيفا“ لأسباب قانونية مشروعة.

وبحسب ”الرياضية“ فإن النصر رفض كافة الوساطات لإنهاء الخلاف مع حمدالله، بعد إعطاء اللاعب عدة فرص لدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ نحو 20 مليون يورو، وعدم استجابته.

وطالب النصر حمدالله بدفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده، حيث يقول النادي إن قرار فسخ العقد جاء لأسباب قانونية مشروعة.

وأرسلت إدارة النصر خطابًا رسميًا إلى نظيرتها الاتحادية بشأن التأكيد على دخولها في المسؤولية التضامنية في الشكوى المقدمة ضد اللاعب.

وتقول إدارة الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي إن موقف النادي القانوني من التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله سليم تماما، حيث تم التوقيع مع لاعب حر.