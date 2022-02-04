تطور جديد وخلاف وحيد في مفاوضات الأهلي وجورجي جيسوس

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المفاوضات التي تُجرى بين إدارة النادي الأهلي والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس تسير بشكل جيد، حتى هذه اللحظة.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت إن مُفاوضات إدارة الأهلي مع البرتغالي ”جورجي جيسوس“ تشهد فقط اختلافًا من حيث تاريخ بداية العقد، وتولي مقاليد الإدارة الفنية رسميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي ترغب بأن يحضر المُدرب في أقرب فرصة وتولي الإدارة الفنية الآن، ولكن المُدرب يفضّل أن يبدأ الموسم المُقبل.

ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق على البداية الفعلية لقيادة ”جيسوس“ للأهلي بديلًا عن المدرب الحالي هاسي.

ويعد جيسوس، 63 عامًا، أحد المدربين البرتغاليين الأكثر شهرة، وبدأ جورجي مسيرته كلاعب، العام 1969، مع سبورتينغ لشبونة، وكان يلعب كلاعب وسط، واعتزل اللعب العام 1989، وبعد الاعتزال بدأ جورجي جيسوس مسيرته كمدرب، العام 1990.

وتولى ”جيسوس“ من قبل المسؤولية الفنية للهلال، في يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخاض الفريق خلال هذه الفترة 20 مباراة، فاز في 15 منها، وتعادل في 4، وخسر لقاءً وحيدًا.

وحقق ”جيسوس“ أروع أمجاده مع فريق بنفيكا، الذي قاده من 2009 إلى 2015، وبعد ذلك تولى تدريب سبورتينغ.

واستطاع الحصول على الكثير من البطولات مثل الفوز بالدوري البرتغالي 3 مرات، وكأس الدوري البرتغالي 5 مرات، وكأس البرتغال مرة واحدة، وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة، بالإضافة إلى الكأس الأوروبي.