‏ عبدالرزاق حمدالله يطالب لجنة الانضباط والأخلاق بشطب أحمد الغامدي مدير نادي النصر

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، تقدم بشكوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق، طالبا من خلالها شطب الرئيس التنفيذي لنادي النصر ”أحمد الغامدي“.

ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن سبب تقديم حمدالله للشكوى هو مخالفة الغامدي لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، وللنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب زود المؤسسة الرياضية بنسخة من الشكوى ممثلة برئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس اتحاد القدم.

وكان النصر قد فسخ عقد حمد الله، البالغ 31 عاما، بعد 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب ما أسماه ”سلوكيات مشينة“ من اللاعب، ليتعاقد معه الاتحاد في الشتاء الحالي، وحتى 30 يونيو 2023.

وانتقل حمدالله في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف الاتحاد السعودي، حيث وقع عقداً مع العميد لمدة عام ونصف العام.

وشارك حمدالله مع فريقه الجديد في مباراتين حتى الآن بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل هدفاً واحداً في مباراة الرائد.

يتصدر الاتحاد حالياً جدول الترتيب وفي رصيده 41 نقطة من 17 جولة، وهناك مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة للمسابقة.