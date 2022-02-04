الفيفا يلزم نادي النصر بسداد 8.5 مليون يورو للمدرب روي فيتوريا والاتحاد 4 ملايين دولار لبالميراس

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادى النصر السعودي أن العالمي قد يواجه عقوبة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بسبب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن القانوني أحمد الأمير، أن لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ألزمت نادي النصر، بسداد مبلغ 8.5 مليون يورو، نحو 36.5 مليون ريال سعودي“ للمدرب فيتوريا.

وأوضح الأمير في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد قدمت استئنافا عاجلا، أمام المحكمة الرياضية الدولية، ضد عقوبة ”فيفا “ كما تنظر حاليا المحكمة الرياضية ”كاس“، استئناف نادي النصر، قبل إصدار القرار النهائي.

وأضاف أن لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ألزمت نادي الاتحاد بسداد 4 مليون دولار لنادي بالميراس البرازيلي قيمة انتقال اللاعب برونو هنريكي.

وستضطر إدارة النصر إلى سداد المبلغ في مدة لا تزيد عن شهر ونصف، في حالة خسارة الاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي، وإلا سيتعرض لعقوبات عنيفة تبدأ بالحرمان من التعاقدات، وخصم النقاط من رصيده في الدوري السعودي.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ في وقت سابق إلى أن فيتوريا، البالغ من العمر 51 عاما، كان قد رفع شكوى إلى ”فيفا“، يطلب خلالها الحصول على كامل عقده إضافة إلى الشرط الجزائي، وهي المبالغ التي تتجاوز الـ60 مليون ريال.

وكانت إدارة النصر قد أقالت روي فيتوريا، في ديسمبر 2020، بعد تراجع نتائج الفريق، حيث تم تعيين ألين هورفات خلفًا له.

وتولى فيتوريا تدريب النصر، بين يناير 2019 وديسمبر 2020، حيث قاد الفريق في 86 مباراة، فاز خلالها في 65 مباراة، وتعادل 13 مرة، في حين خسر 19.

نادي الاتحاد السعودي قد يواجه عقوبات دولية من الفيفا https://t.co/W53Z3jz8tg pic.twitter.com/jMRZrtvK7f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

ونال النصر مع فيتوريا لقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، ولقب السوبر السعودي 2019/2020.

وسبق أن تولى روي فيتوريا تدريب عدة أندية في البرتغالي، أبرزها: بنفيكا، وفيتوريا غيمارايش، وباكوس دي فيريرا.

وحصد النصر 35 نقطة من 18 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ويحتل المركز الثالث ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب مباراة أقل من النصر.

ومن المقرر أن يلعب نادي النصر مع الطائي يوم الأحد في الدوري السعودي، ثم يلاقي الاتحاد يوم 11 فبراير في قمة الجولة الـ20 ثم يلعب مع الطائي، قبل أن يواجه منافسه الهلال يوم 22 فبراير في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.