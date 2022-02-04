محامي حمدي النقاز يشكو الأهلي السعودي في الفيفا

علق أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، على إعلان النادي الأهلي السعودي رحيل مدافعه التونسي بشكل رسمي عن الفريق، بعد غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه عن الصفقات الشتوية للفريق، مع التأكيد على توقيع مخالصة مالية مع حمدي النقاز، ما يعني رحيله رسميا عن الفريق.

رسميًا: الأهلي السعودي يعلن رحيل حمدي النقاز https://t.co/GyQXzMAF1n pic.twitter.com/9ZP5gN88Yb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 2, 2022

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية عن أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، قوله: ”ليس صحيحا ما ذكره الأهلي حول مخالصة النقاز، اللاعب لم يوقّع على المخالصة“.

وأوضح أنيس بن ميم أنهم توجهوا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ورفعوا شكوى بمطالبات اللاعب وما تبقى من مستحقات عقده، ويقدر بأربعة ملايين ونصف المليون ريال سعودي.

وانضم حمدي النقاز للأهلي، في أكتوبر الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك المصري، وذلك بعد انتقال الظهير التونسي للقلعة البيضاء بأيام قليلة؛ لعدم قيده في قائمة الفريق؛ بسبب منع النادي من القيد فترتين؛ إثر أزمة لاعبه حسام أشرف.

حقيقة دخول النادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس https://t.co/R2muFWXWpr pic.twitter.com/ApYOjeDkxw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 2, 2022

وتعرض الأهلي للعديد من الشكاوى، بسبب أزمة اللاعب التونسي وقيده، من الهلال الذي قدم احتجاجا ضد مشاركة النقاز في مواجهة الفريقين، يوم 29 أكتوبر الماضي، في الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ولكن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج؛ بداعي عدم صحة إجراءات تسجيله كلاعب حر، حيث أكدت أن إجراءات قيده جاءت بشكل صحيح.

يشار إلى أن الأهلي أبرم عدة صفقات قوية في السوق الشتوي في يناير 2020 حيث تعاقد مع الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري.

رسميا.. نادي الهلال يعلن إعارة لوسيانو فييتو إلى الشباب https://t.co/SqJlIneeXV pic.twitter.com/shoGZ3VJAr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

كما تعاقد الأهلي مع كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر أيضا بعد فسخ تعاقده مع شباب الأهلي دبي، ومع أيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب، يوم 21 فبراير، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر، وفي الدوري السعودي للمحترفين حصد الأهلي 20 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز التاسع لكنه يتقدم بـ6 نقاط فقط على الحزم صاحب المركز الـ16 والأخير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع التعاون، غدا السبت، ثم مع الفتح، ثم الفيحاء، قبل أن يواجه الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.