رياضة

محامي حمدي النقاز يشكو الأهلي السعودي في الفيفا
تاريخ النشر: 04 فبراير 2022 11:23 GMT
تاريخ التحديث: 04 فبراير 2022 11:40 GMT

محامي حمدي النقاز يشكو الأهلي السعودي في الفيفا

الأهلي السعودي تعاقد مع الكاميروني فرانك كوم وكارلوس إدواردو وأيمن يحيى، وعبدالله المقرن.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

علق أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، على إعلان النادي الأهلي السعودي رحيل مدافعه التونسي بشكل رسمي عن الفريق، بعد غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه عن الصفقات الشتوية للفريق، مع التأكيد على توقيع مخالصة مالية مع حمدي النقاز، ما يعني رحيله رسميا عن الفريق.

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ السعودية عن أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، قوله: ”ليس صحيحا ما ذكره الأهلي حول مخالصة النقاز، اللاعب لم يوقّع على المخالصة“.

وأوضح أنيس بن ميم أنهم توجهوا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، ورفعوا شكوى بمطالبات اللاعب وما تبقى من مستحقات عقده، ويقدر بأربعة ملايين ونصف المليون ريال سعودي.

وانضم حمدي النقاز للأهلي، في أكتوبر الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك المصري، وذلك بعد انتقال الظهير التونسي للقلعة البيضاء بأيام قليلة؛ لعدم قيده في قائمة الفريق؛ بسبب منع النادي من القيد فترتين؛ إثر أزمة لاعبه حسام أشرف.

وتعرض الأهلي للعديد من الشكاوى، بسبب أزمة اللاعب التونسي وقيده، من الهلال الذي قدم احتجاجا ضد مشاركة النقاز في مواجهة الفريقين، يوم 29 أكتوبر الماضي، في الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ولكن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج؛ بداعي عدم صحة إجراءات تسجيله كلاعب حر، حيث أكدت أن إجراءات قيده جاءت بشكل صحيح.

يشار إلى أن الأهلي أبرم عدة صفقات قوية في السوق الشتوي في يناير 2020 حيث تعاقد مع الكاميروني فرانك كوم في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري.

كما تعاقد الأهلي مع كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر أيضا بعد فسخ تعاقده مع شباب الأهلي دبي، ومع أيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب، يوم 21 فبراير، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر، وفي الدوري السعودي للمحترفين حصد الأهلي 20 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز التاسع لكنه يتقدم بـ6 نقاط فقط على الحزم صاحب المركز الـ16 والأخير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع التعاون، غدا السبت، ثم مع الفتح، ثم الفيحاء، قبل أن يواجه الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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