موعد مباراة الهلال والجزيرة في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ضرب نادي الجزيرة الإماراتي موعدا مع الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا)، في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

وجاء تأهل الجزيرة، بطل الدوري المحلي في الدولة المضيفة (الإمارات) إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية بعد فوزه 4/1 على بيراي من تاهيتي اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يواجه الجزيرة منافسه الهلال يوم الأحد المقبل، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة، 18:30 بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا، بجانب قناة SSC7.

وأعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية إذاعة مباريات كأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات، داخل مصر عبر تطبيق ”AD SPORTS“ المجاني، والذي يمكن للجمهور تحميله واستخدامه بسهولة بالغة.

كما أعلنت إدارة قنوات أبو ظبي الرياضية عن تخصيص قناة خاصة تحت مسمى ”أبو ظبي إكسترا“، تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة.

والفائز من مباراة الهلال والجزيرة سيصعد إلى نصف النهائي لمواجهة تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 9 فبراير.

وسبق أن تواجه الهلال والجزيرة 4 مرات، جميعها في دوري أبطال آسيا، فاز الهلال 3 مرات، بواقع 3/1 و3/2 و1/0، في حين تعادلا مرة بنتيجة 1/1 ولم يسبق للجزيرة أن حقق الفوز على الهلال.

وهذه ثاني مشاركة للجزيرة في كأس العالم للأندية، حيث شارك في نسخة 2017 وصعد إلى نصف النهائي، وخسر 1/2 أمام ريال مدريد، قبل أن يخسر 1/4 أمام باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

أما الهلال فشارك في كأس العالم للأندية 2019، حيث تفوق 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث بعد التعادل 2/2.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي المصري (بطل أفريقيا) مع مونتيري (بطل الكونكاكاف)، يوم السبت، ويلعب بالميراس البرازيلي (بطل كأس ليبرتادوريس) في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء.

ونال بايرن ميونخ لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية، علما أن ريال مدريد أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ، وكورينثيانز، ولقب لليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان وإنترناسيونال وساو باولو البرازيليين.