وليد الفراج يسخر من العقوبة الموقعة على نادي الاتحاد: أغلى علبة مياه في العالم عندنا

سخر الإعلامي وليد الفراج من قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إيقاف جماهير الاتحاد ومنعها من التواجد أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، بسبب رمي علبتي مياه.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، معاقبة الاتحاد باللعب دون حضور جماهيري وإغلاق الملعب في أول مباراة يستضيفها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتي تصادف الكلاسيكو أمام النصر، بعد ثبوت رمي علبتين من الجماهير في مباراة الفيصلي الماضية، وبالتالي رفع تعليق العقوبة الواردة سلفاً.

وكتب الفراج عبر حسابه الرسمي تويتر: ”علبتا مياه تخسرانك مليون دولار أمريكي على الأقل من العوائد المالية.. نصف مليون دولار مقابل كل علبه.. الحمد لله إنها بالحجم الصغير، كيف لو كانت الكبيرة فعلا أغلى علبة مياه في العالم عندنا“.

علبتي مياة تخسرك مليون دولار امريكي على الاقل من العوائد المالية .. نص مليون دولار مقابل كل علبه.. الحمد لله انها بالحجم الصغير ، كيف لو كانت الكبيرة ⚡️فعلا اغلى علب المياة في العالم عندنا 😂😂😂😂#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/gsrxjdZKNI — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) February 2, 2022

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة نادي الاتحاد باللعب دون حضور جماهيري، وإغلاق الملعب في أول مباراة يستضيفها الاتحاد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام النصر.

وستكون المباراة المقبلة للاتحاد على ملعبه مع النصر، يوم الـ11 من فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفيما يأتي نص قرار لجنة الانضباط الصادر ضد الاتحاد:

”قيام جمهور نادي الاتحاد برمي (2) علبتي مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (1/ل ض/2021(21-22)) بتاريخ 17-08-2021م، ومنطوق القرار رقم (35/ل ض/ 2021(21-22)) بتاريخ 20-09-2021م، ومنطوق القرار رقم (44/ل ض/ 2021(21-22)) بتاريخ 26-09-2021م، فإن هذه المخالفة تُعد عودًا للمرة الثالثة وفقًا للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق“.

أولًا: ثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيًا: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (31,250) واحد وثلاثون ألفًا، ومئتان وخمسون ريالًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثًا: إلغاء تعليق العقوبة الواردة في البند ”رابعًا“ من قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (44/ ل ض/2021(21-22) وتاريخ 26-09-2021م والمؤيد من لجنة الاستئناف بقرار رقم (3/ل إ س/2021(21-22)) وتاريخ 10-10-2021م وفقًا للمادة (34-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب وفقًا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رابعًا: قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق“.

رسميًا: إقامة مباراة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي دون جماهير عقابًا لـ"العميد" https://t.co/NoxPNlEUAm pic.twitter.com/q9GWmuoMf2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 2, 2022

ويواجه الاتحاد فريق أبها خارج أرضه خلال الجولة المقبلة، ثم يستضيف النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ”الجوهرة“.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق، وله مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة، ستقام في مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أعلن إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، الأسبوع الماضي.