نادي الاتحاد السعودي قد يواجه عقوبات دولية من الفيفا

كشفت مصادر صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد يفرض عقوبات رسمية على نادي الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة.

وبحسب تلك المصادر فإن ”FIFA“ ألزم مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، بدفع ما يقرب من (2.9) مليون ريال، كمكافأة للنجم الإيفواري سيكو سانوجو، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم السابق، بالإضافة إلى (14.6) مليون ريال، كتعويض عن فسخ العقد دون سبب.

وانتقل سانوجو، في يناير 2019 من صفوف نادي يونج بويز السويسري، قبل أن يقوم الاتحاد بإعارته إلى النجم الأحمر الصربي، في 2020، لمدة موسم كامل.

وقام نادى الاتحاد بفسخ عقد اللاعب بعد انتهاء فترة إعارته إلى النجم الأحمر، حيث قام اللاعب بتقديم شكوى رسمية إلى ”FIFA ”.

وأعطت الـ“FIFA “ نادي الاتحاد مهلة لمدة 45 يوما، لسداد المبلغ إلى سانوجو، قبل توقيع عقوبة الحرمان من التعاقدات، لثلاث فترات تسجيل كاملة.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر ”الوصيف“، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال.

وتأهل نادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم الرياضي الحالي.