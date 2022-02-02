رسميًا: إقامة مباراة الاتحاد والنصر بالدوري السعودي دون جماهير عقابًا لـ"العميد"

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن معاقبة نادي الاتحاد باللعب دون حضور جماهيري، وإغلاق الملعب في أول مباراة يستضيفها الاتحاد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام النصر.

وستكون المباراة المقبلة للاتحاد على ملعبه مع النصر، يوم 11 فبراير، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هذا القرار بعد ثبوت إلقاء علبتين من قِبل الجماهير في مباراة الفيصلي، ورفع تعليق العقوبة الواردة سابقًا نظرًا لتكرار مخالفة ”إلقاء العلب من قِبل الجمهور“.

وفيما يلي نص قرار لجنة الانضباط في قراراها الصادر، اليوم الأربعاء:

”قيام جمهور نادي الاتحاد برمي (2) علبتي مياه تجاه أرضية الملعب، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة، وحيث إن اللجنة أصدرت منطوق القرار رقم (1/ل ض/2021(21-22)) بتاريخ 17-08-2021م، ومنطوق القرار رقم (35/ل ض/ 2021(21-22)) بتاريخ 20-09-2021م، ومنطوق القرار رقم (44/ل ض/ 2021(21-22)) بتاريخ 26-09-2021م، فإن هذه المخالفة تُعد عودًا للمرة الثالثة وفقًا للمادة (40) من لائحة الانضباط والأخلاق“.

أولًا: ثبوت مخالفة جمهور نادي الاتحاد للمادة (52-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيًا: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية قدرها (31,250) واحد وثلاثون ألفًا، ومئتان وخمسون ريالًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثًا: إلغاء تعليق العقوبة الواردة في البند ”رابعًا“ من قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (44/ ل ض/2021(21-22) وتاريخ 26-09-2021م والمؤيد من لجنة الاستئناف بقرار رقم (3/ل إ س/2021(21-22)) وتاريخ 10-10-2021م وفقًا للمادة (34-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام نادي الاتحاد بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب وفقًا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتنفيذها في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رابعًا: قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق“.

ويواجه الاتحاد فريق أبها خارج أرضه خلال الجولة المقبلة، ثم يستضيف النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ”الجوهرة“.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق، وله مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة، ستقام في مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أعلن إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، الأسبوع الماضي.