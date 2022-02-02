رسميًا: الأهلي السعودي يعلن رحيل حمدي النقاز

أعلن النادي الأهلي السعودي رحيل مدافعه التونسي حمدي النقاز بشكل رسمي عن الفريق، بعد غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه عن الصفقات الشتوية للفريق، مع التأكيد على توقيع مخالصة مالية مع حمدي النقاز، ما يعني رحيله رسميًا عن الفريق.

وسيحل علي مجرشي في مركز الظهير الأيمن، في تشكيل النادي الأهلي الأساس؛ بدلًا من التونسي حمدي النقاز، خاصة في ظل عدم الاعتماد على محمد خبراني، وعبدالله حسون.

وكان النقاز قد انضم لفريق الأهلي السعودي، في شهر أكتوبر الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي الزمالك، وذلك بعد انتقال الظهير التونسي للقلعة البيضاء بأيام قليلة؛ لعدم قيده في قائمة الفريق؛ بسبب منع النادي من القيد فترتين؛ إثر أزمة لاعبه حسام أشرف.. وتم تسجيله مكان اللاعب فيغسا بعد إقفال الفترة، ولم يكن ضمن قائمة الفريق التي خاضت مباراة الرائد الأخيرة ببريدة.

وبسبب أزمة اللاعب التونسي، وقيده، تعرض الأهلي للعديد من الشكاوى من نادي الهلال الذي قدم احتجاجًا ضد مشاركة ”النقاز“ في مواجهة الفريقين، التي أقيمت، يوم 29 أكتوبر الماضي، في الدورى السعودي للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين، ولكن لجنة الانضباط رفضت الاحتجاج؛ بداعي عدم صحة إجراءات تسجيله كلاعب حر، حيث أكدت أن إجراءات قيده جاءت بشكل صحيح.

الحصاد الرياضي: حمدي النقاز قد لا يشارك مع الأهلي السعودي حتى إشعار آخر https://t.co/X2YvyBE8YM pic.twitter.com/Ytfk4Nbs0S — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع: الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب، في فبراير/شباط المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.

وفي الدوري السعودي للمحترفين حصد الأهلي 20 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز التاسع لكنه يتقدم بـ6 نقاط فقط على الحزم صاحب المركز الـ16 والأخير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع التعاون، يوم 5 فبراير، ثم مع الفتح، ثم الفيحاء، قبل أن يواجه ”الشباب“ في كأس خادم الحرمين الشريفين.