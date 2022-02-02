حقيقة دخول النادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي حقيقة ما تردد عن مفاوضات النادي مع البرتغالي خورخي جيسوس، لخلافة المدرب الحالي بيسنيك هاسي.

ونفت المصادر لـ“إرم نيوز“ وجود أي مفاوضات من مسؤولي الأهلي مع المدرب، وأن النادي لم يقدم أساسًا أي عرض رسمي إلى جيسوس، مؤكدًا تجديد الثقة في المدرب الألباني بيسيك هاسي.

وكانت وسائل إعلام برتغالية أشارت إلى أن جيسوس تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، ليصبح المدير الفني قريبًا من تدريبه، خاصة أن العرض المالي لا يُرفض.

❌Al-Ahli does not want to continue with Besnik Hasi. 📝The Saudi team plans to offer Jorge Jesus a 3-year contract.#الأهلي https://t.co/uiPQtzRT4N pic.twitter.com/NLEjXyPjNn — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 2, 2022

وأكد الصحفي التركي إكرام كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن الإدارة الأهلاوية لا ترغب في استمرار المدير الفني بيسنيك هاسي، وتخطط لتوقيع عقد مع جيسوس لمدة 3 سنوات، براتب سنوي يصل إلى 10 ملايين دولار، أي ما يقرب من 38 مليون ريال سعودي سنويًا.

صحيفة: خورخي جيسوس سعيد بعرض الأهلي السعودي والمفاوضات في مراحل متقدمة https://t.co/6814PmFIXA pic.twitter.com/qrb6HOCkWp — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بعد 18 جولة، استطاع الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 8 وخسر 6.

وتولى جيسوس من قبل المسؤولية الفنية للهلال في يونيو 2018 وحتى يناير 2019، وخاض الفريق خلال هذه الفترة 20 مباراة، فاز في 15 منها، وتعادل في أربع، وخسر لقاء وحيدًا.

واستطاع الحصول على الكثير من البطولات مثل الفوز بالدوري البرتغالي 3 مرات، وكأس الدوري البرتغالي 5 مرات، وكأس البرتغال مرة واحدة، وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة، بالإضافة إلى الكأس الأوروبي.

ورحل جيسوس عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي شهر ديسمبر الماضي، وارتبط اسمه آنذاك بالعودة إلى الهلال أو قيادة فنربخشة التركي.

وحال تمت عملية التعاقد مع جيسوس سيصبح خامس مدرب برتغالي في الدوري السعودي حاليا إلى جانب ليوناردو جارديم (الهلال) وجواو بيدرو سوزا (الرائد) وجوزيه غوميز (التعاون) ودانييل راموس (الفيصلي).