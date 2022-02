حقيقة دخول النادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي حقيقة ما تردد عن مفاوضات النادي مع البرتغالي خورخي جيسوس، لخلافة المدرب الحالي بيسنيك هاسي.

ونفت المصادر لـ“إرم نيوز“ وجود أي مفاوضات من مسؤولي الأهلي مع المدرب، وأن النادي لم يقدم أساسًا أي عرض رسمي إلى جيسوس، مؤكدًا تجديد الثقة في المدرب الألباني بيسيك هاسي.

وكانت وسائل إعلام برتغالية أشارت إلى أن جيسوس تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، ليصبح المدير الفني قريبًا من تدريبه، خاصة أن العرض المالي لا يُرفض.

❌Al-Ahli does not want to continue with Besnik Hasi.

📝The Saudi team plans to offer Jorge Jesus a 3-year contract.#الأهلي https://t.co/uiPQtzRT4N pic.twitter.com/NLEjXyPjNn

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 2, 2022