اتحاد الكرة السعودي يكشف التشخيص النهائي لإصابة عبدالإله المالكي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن التشحيص النهائي للإصابة التي تعرض لها عبدالإله المالكي، لاعب نادي الهلال، بعد إصابته في مواجهة السعودية ضد اليابان، مساء الثلاثاء.

وخرج المالكي من المباراة متأثرًا بالإصابة في الركبة، خلال خسارة السعودية أمام اليابان.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي ”أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب عبدالإله المالكي، صباح اليوم في مدينة الرياض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي“.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“، أن ”الفحوصات تؤكد حاجة المالكي إلى التدخل الجراحي لوجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي، وبالتالي سيغيب عن فريقه في كأس العالم للأندية“.

وتعرضت السعودية لأول خسارة في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمام مضيفتها اليابان 2-صفر، لكنها احتفظت بصدارة المجموعة الثانية.

وهز تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول وجونيا إيتو الشباك في كل شوط لتقلص اليابان صاحبة المركز الثاني الفارق مع السعودية إلى نقطة واحدة قبل جولتين على نهاية التصفيات.

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب "عبدالإله المالكي" صباح اليوم في مدينة "الرياض"، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب يوم أمس، عن وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

— تمنياتنا له بالشفاء العاجل 🤲🏼 pic.twitter.com/SMXqBjb8nA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) February 2, 2022

وبعد ستة انتصارات وتعادل مع أستراليا تعرض فريق المدرب هيرفي رينارد لأول هزيمة بالمجموعة في استاد سايتاما، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة مقابل 18 لليابان صاحبة المركز الثاني و15 لأستراليا ثالثة الترتيب التي تعادلت 1-1 مع عُمان في مسقط.

وفقدت عُمان الأمل تماما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعدما ظلت في المركز الرابع برصيد ثماني نقاط.

وتأتي الصين وفيتنام في المركزين الخامس والسادس بخمس نقاط وثلاث نقاط على الترتيب.

وتقام الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة يوم الـ24 من مارس المقبل، إذ تلتقي الصين مع السعودية وأستراليا مع اليابان وفيتنام مع عُمان.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وكانت السعودية، التي افتقدت جهود القائد سلمان الفرج وهدافها بالتصفيات صالح الشهري للإصابة، بحاجة للفوز اليوم لحسم التأهل.

وسيغيب بذلك المالكي عن بطولة كأس العالم للأندية برفقة الهلال والتي سيخوضها “الزعيم” خلال الشهر الجاري في الإمارات، بمشاركة العديد من الأندية الكبرى، مثل: الأهلي المصري، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الهلال الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي من تاهيتي، يوم الـ6 من فبراير المقبل في مباراة الدور الثاني من مونديال الأندية، وفي حال عبوره إلى الدور نصف النهائي سيلتقي مع تشيلسي الإنجليزي.

يشار إلى أن المالكي انتقل قبل 3 مواسم من الوحدة للاتحاد، وشارك مع الأخير في 69 مباراة، أسهم خلالها في 7 أهداف، مسجلا 3 وصانعا 4، قبل أن يعلن أخيرا ضمه في الميركاتو الشتوي.