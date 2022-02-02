انتقادات للمدرب هيرفي رينارد بعد خسارة السعودية أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

وجه العديد من النقاد الرياضيين انتقادات كبيرة للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد خسارة الفريق أمام اليابان، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2022.

وتعرضت السعودية لأول خسارة في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 أمام مضيفتها اليابان 2-صفر، لكنها احتفظت بصدارة المجموعة الثانية.

وهز تاكومي مينامينو مهاجم ليفربول وجونيا إيتو الشباك في كل شوط لتقلص اليابان صاحبة المركز الثاني الفارق مع السعودية إلى نقطة واحدة قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وبعد ستة انتصارات وتعادل مع أستراليا تعرض فريق المدرب هيرفي رينارد لأول هزيمة بالمجموعة في استاد سايتاما، ليتوقف رصيده عند 19 نقطة مقابل 18 لليابان صاحبة المركز الثاني و15 لأستراليا ثالثة الترتيب التي تعادلت 1-1 مع عُمان في مسقط.

وفقدت عُمان الأمل تماما في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعدما ظلت في المركز الرابع برصيد ثماني نقاط.

وتأتي الصين وفيتنام في المركزين الخامس والسادس بخمس وثلاث نقاط على الترتيب.

وتقام الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة يوم 24 مارس المقبل، حيث تلتقي الصين مع السعودية وأستراليا مع اليابان وفيتنام مع عُمان.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وكانت السعودية، التي افتقدت جهود القائد سلمان الفرج وهدافها بالتصفيات صالح الشهري للإصابة، بحاجة للفوز اليوم لحسم التأهل.

وقال رجا الدوسري في تصريحات تلفزيونية: ”ما حدث شيء طبيعي في التصفيات بسبب الظروف المحيطة بالمنتخب، لكن هناك أخطاء فردية بالجملة من بعض اللاعبين ومن هيرفي رينارد ولو استمرت فالموضوع سيكون صعبا علينا في مواجهة أستراليا، ونتمنى عودة سلمان الفرج، وأستغرب الإبقاء على سالم الدوسري الذي يعاني من هبوط مستواه سواء مع الهلال أو المنتخب وهذا أيضا ينطبق على فهد المولد“.

رجا الدوسري: أستغرب من "هيرفي ريناد" الإبقاء على "سالم الدوسري وفهد المولد" للدقيقة ٩٠. .

الحصاد الرياضي …@RejaAldoseri pic.twitter.com/yDxOQiBnQn — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 1, 2022

فيما قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: ”لم يؤثر على المنتخب الساعة البيولوجية ولكن ما أثر على المنتخب السعودي هو الساعة المزاجية للمدرب هيرفي رينارد، وهتان باهبري متألق ويجب أن يكون أساسيا، وأيضا خالد الغنام، وسعود عبدالحميد يجب أن يلعب في مركزه، ولا يمكن خلق المبررات لهذه الخسارة، والمواجهة المقبلة أمام الصين تحتاج لاستعداد أفضل“.

عدنان جستنيه – جدة : ليس الساعة البيولوجية من أثر على المنتخب الوطني بل الساعة المزاجية لـ "هيرفي رينارد"

الحصاد الرياضي …

@Adnan_Jas pic.twitter.com/uyv2DRm4zY — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 1, 2022

وأشار الناقد مبارك الشهري: ”حتى في أوقات انتصارات المنتخب كنت أنتقد رينارد لأنه لم يظهر بالشكل الفني الذي نتمناه، وأمام اليابان لن نكون قاسين ولكن عقلانيين والمستوى لا يليق بمنتخب متصدر طوال المشوار، ومفيش مشكلة في الخسارة ولكن تكون بمستوى وتقديم أداء جيد، وفهد المولد وسالم الدوسري تائهان تماما“.

مبارك الشهري: لقاء منتخبنا امام اليابان لا يليق بمتصدر المجموعة .

الحصاد الرياضي …@Mubark_m9 pic.twitter.com/PALSJBY5c6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 1, 2022

وشدد الناقد عبدالله المسند: ”قدمنا مباراة سيئة ضد اليابان، والمنتخب السعودي رأينا تشكيل رينارد ولعبه بـ3 محاور بنفس الأدوار وتوظيف محمد كنو كان خاطئا، والنقطة الثانية غياب سلمان الفرج مؤثر بالطبع ومفيش لاعب يمرر الكرة من الخلف، والنقطة الثالثة الحالة الذهنية لعلي البليهي وحصوله على إنذار أخرجه من جو المباراة. اليابان لعب بطريقة ذكية ودرس المنتخب السعدي وسجل هدفين من كرات عرضية، وفي المقابل قدمنا أمامهم أسوأ المباريات“.

أسباب خسارة #المنتخب_السعودي أمام اليابان ..!

عبدالله المسند :

– تشكيل المنتخب الأساسي خاطئ

– غياب سلمان الفرج

– الحالة الذهنية للاعب البليهي

– ضعف البناء من الخلف

– عدم استغلال الركنيات اشترك الآن ⁦#ShahidVIP⁩

⁩#السعودية_اليابان

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/xqjq2MCETg — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 1, 2022

وقال الإعلامي وليد الفراج: ”الخسارة الأولى كانت صدمة وشعرنا بالضيق.. عتابنا على المستوى وكنا نريد ضمان التأهل كمتصدرين للمجموعة.. بعد الخسارة البعض انتقد بميوله ويهاجم رينارد ولاعبي أندية منافسة، جزء كبير من المراقبين توقعوا التعادل والخسارة واردة ولم يسبق أن فزنا على اليابان في أرضهم، وإن شاء الله سنتأهل وهدفنا التأهل الأول وبأداء فني متصاعد ولا نريد الذهاب للمونديال من أجل المشاركات فقط ولكن لوضع بصمة متميزة“.