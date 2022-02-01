تصفيات كأس العالم: أستراليا وعُمان تتعادلان لصالح السعودية

أحرز عبد الله فواز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة ليدرك التعادل لمنتخب بلاده عُمان 2-2 مع أستراليا في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في مسقط، اليوم الثلاثاء.

وارتفع رصيد أستراليا إلى 15 نقطة في المركز الثالث، وابتعدت عن السعودية المتصدرة بفارق 4 نقاط، وعن اليابان صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط قبل جولتين على النهاية.

وفقدت عُمان الأمل تمامًا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعدما ظلت في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وتأتي الصين، وفيتنام، في المركزين الخامس والأخير بخمس وثلاث نقاط على الترتيب.

وتعد هذه النتيجة في صالح منتخب السعودية بشكل كبير، لأنه حال فوز اليابان على أستراليا في الجولة المقبلة من التصفيات، أو فوز ”الأخضر“ على نظيره الصيني سيضمن التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وسجل جيمي مكلارين الهدف الأول لأستراليا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء قبل أن يدرك فواز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 54 من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وأعاد آرون موي أستراليا للمقدمة في الدقيقة 79 من تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يدرك فواز التعادل لعُمان للمرة الثانية عبر ركلة جزاء.

وأهدر ”كريج جودوين“ فرصة الفوز للفريق الزائر عندما سدد في الشبكة من الخارج في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع وهو أمام المرمى.

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة، يوم 24 مارس/ آذار المقبل، حيث تلتقي الصين مع السعودية، وأستراليا مع اليابان، وفيتنام مع عُمان.