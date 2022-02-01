تركي آل الشيخ: النصر هو الكسبان برحيل حمدالله لأنه رأى نفسه فوق الشعار (فيديو)

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إن نادي النصر السعودي هو الفائز برحيل عبدالرزاق حمدالله عن الفريق خلال الفترة الماضية وانتقاله إلى الاتحاد.

وقال ”آل الشيخ“، في تصريحات عبر إحدى مساحات ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”النصر هو الكسبان من تخلّصه من حمدالله، لأنه وصل مرحلة رأى نفسه فيها أنه فوق الشعار وهذه نقطة سوداء، وفي الاتحاد يعرفون كيف يخلّصون معه، وهذه مشكلتنا مع اللاعب سيرجيو حيث فعل نفس الأمر مع الأهلي والهلال، وذهب للاتحاد وسار مثل الأسد لمدة 10 سنوات، وهم لديهم طريقة غريبة في التعامل مع المحترفين، وبهجة كذلك“.

#تركي_آل_الشيخ

النصر هو كسبان من تخلص حمدالله ، حمدالله وصل مرحلة شاف نفسه فوق الشعار pic.twitter.com/Vn01XPAiqE — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) February 1, 2022

وقررت إدارة النصر، رسميًا، في 23 نوفمبر الماضي، إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتةً إلى احتفاظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وأعلنت إدارة نادي الاتحاد رسميًا، يوم 16 ديسمبر، التوقيع مع عبدالرزاق حمدالله، لتعزيز القوة الهجومية لفريق “العميد”، لمدة عام ونصف العام، أي حتى نهاية موسم 2022-23.

وأضاف: ”لا أتابع الإعلام الرياضي، ولكن إذا جاءت لي رسائل أضحك، ولازم يكون فيه مساحة من الحرية دون إسقاط ،أو إهانة، أوفضائح، أو أخبار سلبية، ولازم يكون إعلامًا بنَّاء ويعطيني معلومة صحيحة بناءة، ولا يجلب معلومة تحريضية، ويروج لمعلومات خاطئة، ونتمنى وجود من يتحدث بأرقام مثل تركي العجمة والشنيف، ونتمنى أن نستنسخ منهما الكثيرين“.

وعن قصة توثيق البطولات والذي تم إلغاؤها وقت توليه الهيئة العامة للرياضة، أشار آل الشيخ بالقول: ”لازم يكون فيه اعتراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذه البطولات، وفيه أوراق مستكملة، ولازم يكون فيه نظام للبطولة، وإلا فلندخل كأس الخطوط، وكأس بيسي“.

وعن علاقته بالكرة السعودية خلال الفترة الحالية، أوضح: ”أنا خارج الكرة السعودية، منذ العام 2019، من يوم ما سلّمت الأمانة، حتى أنني لست عضوًا شرفيًا بأي نادٍ ولا أدفع أي ريال لأي نادٍ، كلمني عن مسجدٍ أو دينٍ، وحال وجود خصخصة للأندية سيكون لكل حادث حديث حينها“.

وعن توقعه لبطل الدوري السعودي هذا الموسم، قال: ”توقعي كان الدوري للاتحاد قبل إصابة أحمد حجازي، نجم منتخب مصر، والآن أتوقع أن يكون النصر هو البطل وهو الأقرب، ولكن مشكلة النصر هو حراسة المرمى وهو نصف الفريق، وكان فيه حراس جاهزون في الدوري غير الأجانب“.