عبد الرحمن العبود يرد على تقارير رحيله عن الاتحاد السعودي (صورة)

نفى عبد الرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد السعودي، ما تردد بخصوص رحيله عن صفوف فريقه، مع نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى وجود نية لدى عبد الرحمن العبود للرحيل عن نادي الاتحاد السعودي، بعدما حذف جميع صوره بقميص فريقه على موقع ”إنستغرام“، واكتفى بوضع صورته بقميص المنتخب السعودي فقط.

ورد العبود على هذه التقارير عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه على موقع ”إنستغرام“، قائلا: ”ظهرت كثير من الشائعات بخصوص خروجي من النادي، وكل ما تم نشره غير صحيح“.

وأضاف: ”لا يزال عقدي ساريًا مع النادي لمدة سنة قادمة وشاكر لكم محبتكم واهتمامكم““.

وبخصوص حذف جميع صوره على إنستغرام قال: ”قمت بهذه الخطوة لإعادة ترتيب صفحتي، الآن بعد انتهاء مهمتي الوطنية تركيزي أنا وزملائي اللاعبين من أجل تحقيق بطولة الدوري هذا العام لإسعاد المدرج العظيم“.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق، وله مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة، ستقام في مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أعلن إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، الأسبوع الماضي.