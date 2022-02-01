سيناريوهات تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم مباشرة بعد الهزيمة أمام اليابان

تلقى المنتخب السعودي الهزيمة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بخسارته بهدفين نظيفين في اليابان عبر تاكومي مينامينو وجونيا إيتو بواقع هدف في كل شوط اليوم الثلاثاء.

ورغم ذلك حافظ ”الأخضر“ على صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن اليابان قبل جولتين على نهاية التصفيات.

يتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وأصبحت إيران أول دولة آسيوية تتأهل لكأس العالم التي تنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في قطر بعد أن سجل مهدي طارمي هدف الفوز 1-صفر على العراق يوم الخميس الماضي في طهران قبل ثلاث جولات على نهاية التصفيات.

وستلعب أستراليا في مسقط أمام المنتخب العُماني في وقت لاحق اليوم وفي حال فوزها ستعزز موقعها في المركز الثالث برصيد 17 نقطة متأخرة بفارق نقطتين عن السعودية ونقطة واحدة عن اليابان.

فرص السعودية

وتحول الصراع في المجموعة إلى ثلاثي على مقعدين مؤهلين مباشرة إلى النهائيات، حيث يحتاج المنتخب السعودي للفوز في الجولة المقبلة خارج أرضه على الصين وخسارة اليابان في أستراليا الشهر المقبل وحينها سيضمن التأهل مباشرة قبل استضافة أستراليا في مواجهته صعبة في ختام التصفيات.

وفي حال فوز اليابان على أستراليا ، سيتأهل المنتخب السعودي مباشرة في حال فوزه في الصين دون انتظار مواجهة أستراليا في المملكة من أجل حسم التأهل المباشر.

أما السيناريو الثالث فهو في حال الفوز على الصين والتعادل مع أستراليا في الجولة الختامية ليضمن التأهل للمرة السادسة إلى المونديال.

والسيناريو الرابع يكمن في حال التعادل أو الخسارة أمام الصين ، وسيعني ذلك حتمية فوزه على أستراليا في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ على أنه في حالة تعادل أي منتخبين في النقاط، فإن الأهداف وحدها هي الفيصل في تفضيل منتخب على آخر وتأهله إلى كأس العالم وليس المواجهات المباشرة.

وخلال المباريات الثماني التي خاضها المنتخب السعودي حتى الآن في المجموعة الثانية، تمكن من تسجيل 10 أهداف، بينما تُعد أستراليا صاحبة المركز الثالث برصيد 14 نقطة، هي الأكثر إحرازاً للأهداف برصيد 13 هدفاً.