الساموراي 2 الأخضر 0.. ترتيب مجموعة المنتخب السعودي بعد الخسارة أمام اليابان

خسر المنتخب السعودي أمام مضيفه الياباني بهدفين دون رد، على ستاد سايتاما في الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتعقدت أمور المنتخب السعودي فنيا بعد خسارة لاعبه عبدالإله المالكي الذي غادر الملعب مصابا في منتصف الشوط الأول.

وسجل تاكي مينامينو هدفي المنتخب الياباني ليشعل بقية مباريات المجموعة في ظل صراع ثلاثي بين منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية.

ورغم خسارته لا يزال المنتخب السعودي في صدارة المجموعة، قبل أن يخوض مباراتين هامتين أمام الصين في بكين وأستراليا في الرياض.

وأصبح ترتيب المجموعة -قبل استكمال مباريات الجولة حيث تحل أستراليا ضيفا على عمان في مباراة تهم المنتخب السعودي- كالآتي.

السعودية 19 نقطة

اليابان 18 نقطة

أستراليا 14

عمان 7

الصين 5

فيتنام 0