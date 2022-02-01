إصابة عبدالإله المالكي.. رفض الاستبدال ثم خرج باكيا (فيديو)

تعرض عبدالإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القدم، لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم.

ركبة المالكي أثناء تدخل لاعب اليابان pic.twitter.com/ROJJVaG7u9 — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) February 1, 2022

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على اليابان لضمان التأهل إلى كأس العالم قطر 2023 مباشرة قبل جولتين من نهاية التصفيات.

https://twitter.com/Nawaf_STATS/status/1488460484068188162

واضطر هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لاستبدال المالكي رغم إصرار اللاعب على الاستمرار في الملعب.

وظهر المالكي يبكي على دكة البدلاء بعد استبداله ونزول عبدالله الخيبري.

بكاء عبدالاله المالكي بعد استبداله للإصابة ونزول عبدالله الخيبري خلال مباراة #السعوديه_اليابان #اليِابان_السعوديه #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/IBh65wSq9I — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

ويعد المالكي أحد أبرز عناصر خط وسط المنتخب السعودي الذي يعاني من غياب القائد سلمان الفرج للإصابة أيضا.