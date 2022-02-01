رياضة

إصابة عبدالإله المالكي.. رفض الاستبدال ثم خرج باكيا (فيديو)
تاريخ النشر: 01 فبراير 2022 11:21 GMT
تاريخ التحديث: 01 فبراير 2022 12:40 GMT

إصابة عبدالإله المالكي.. رفض الاستبدال ثم خرج باكيا (فيديو)

تعرض عبدالإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القدم، لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم. &nbsp; ركبة

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تعرض عبدالإله المالكي، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القدم، لإصابة في الركبة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس العالم.

 

 

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على اليابان لضمان التأهل إلى كأس العالم قطر 2023 مباشرة قبل جولتين من نهاية التصفيات.

https://twitter.com/Nawaf_STATS/status/1488460484068188162

 

واضطر هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لاستبدال المالكي رغم إصرار اللاعب على الاستمرار في الملعب.

وظهر المالكي يبكي على دكة البدلاء بعد استبداله ونزول عبدالله الخيبري.

 

ويعد المالكي أحد أبرز عناصر خط وسط المنتخب السعودي الذي يعاني من غياب القائد سلمان الفرج للإصابة أيضا.

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