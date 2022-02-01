التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم

يخوض المنتخب السعودي اختبارا صعبا في ضيافة منتخب اليابان ،اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتقام في المجموعة ذاتها مواجهة متكافئة بين منتخبي فيتنام والصين بينما يخوض المنتخب العماني مهمة صعبة أمام ضيفه الأسترالي بالجولة ذاتها.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة اليابان ضد السعودية في تصفيات كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

تقام المباراة على ملعب (سايتاما 2002) في الساعة الواحدة و15 دقيقة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC7 بصوت المعلق فهد العتيبي في السعودية، بجانب قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي في الإمارات، وأيضاً عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب في البلدين.

ترتيب مجموعة السعودية

يحتل المنتخب السعودي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل مرة وحيدة وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

وسجل الأخضر 10 أهداف في 7 مباريات بينما استقبل 3 أهداف، ويقود الأخضر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 15 نقطة بعدما حقق 5 انتصارات وتلقى هزيمتين وسجل 7 أهداف واستقبل 3 أهداف بقيادة المدرب مورياسو هاجيمي.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثالث برصيد 14 نقطة ثم عمان برصيد 7 نقاط ثم الصين برصيد 5 نقاط وأخيراً فيتنام بلا نقاط.

ويحتاج منتخب السعودية لتحقيق الفوز لضمان التأهل للمونديال بشكل رسمي للمرة السادسة في تاريخه.

تاريخ مبارايات السعودية واليابان

بدأت لقاءات منتخبي السعودية واليابان عام 1990 بمواجهة في دورة الألعاب الآسيوية وفاز الأخضر بنتيجة 2-0 ولكن المنتخب الياباني حقق الفوز في نهائي كأس الأمم الآسيوية 1992 بنتيجة 1-0 وحصد اللقب.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في تصفيات كأس العالم 1994 ولكن منتخب اليابان فاز بنتيجة 4-1 في كأس آسيا 2000 بمرحلة المجموعات وكرر محاربو الساموراي التفوق بالنسخة ذاتها ولكن في اللقاء النهائي بنتيجة 1-0 وحصدوا اللقب أيضاً.

وحقق منتخب السعودية الفوز بنتيجة 1-0 في تصفيات كأس آسيا 2007 وفاز المنتخب الياباني على ملعبه بنتيجة 3-1 ثم حقق الأخضر الفوز في نصف نهائي كأس آسيا 2007 بنتيجة 3-2.

وحقق المنتخب الياباني أكبر فوز على السعودية بنتيجة 5-0 بمرحلة المجموعات ببطولة كأس آسيا 2011 ثم تقابلا في تصفيات كأس العالم 2018 وفاز منتخب اليابان بنتيجة 2-1 ثم فاز المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.

وفاز منتخب اليابان بنتيجة 1-0 في ثمن نهائي كأس آسيا 2019 ثم تقابلا في التصفيات المونديالية الحالية وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 1-0.

ولم يسبق أن حقق المنتخب السعودي الفوز على اليابان في عقر داره من قبل.

أسلحة الأخضر

يحشد الأخضر السعودي أسلحته لحسم التأهل للمونديال قبل جولتين من النهاية وحجز التذكرة الثانية في كأس العالم بعد صعود منتخب إيران بشكل رسمي عن المجموعة الأولى.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه لديه مباراة مهمة يسعى لتحقيق الفوز بها مطالباً لاعبيه بتحقيق الفوز والحفاظ على الصدارة وضمان التأهل.

وأشار إلى أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب اليابان الذي يكن له كل الاحترام ويعلم أنه ثاني أفضل منتخب آسيوي بحسب تصنيف الفيفا بخلاف أنه تجاوز دور المجموعات ببطولة كأس العالم الأخيرة.

ويعتمد المنتخب السعودي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد العويس وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وعبد الإله العمري وسلطان الغنام وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره عبد الإله العمري وسامي النجعي في ظل إصابة سلمان الفرج مع ثلاثي الهجوم فهد المولد وسالم الدوسري وفراس البريكان.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه عانى في الدور الأول بسبب تباين الحالة البدنية بسبب عدم انطلاق الدوري الياباني بينما يلعب المحترفون بانتظام.

وأضاف ”قدمنا صورة جيدة بعد ذلك ولكن تبقى مواجهة السعودية نقطة فارقة وعلى فريقه أن يكون في أتم درجات الجاهزية“.

ويغيب عن المنتخب الياباني ثنائي الدفاع مايا يوشيدا وتاكيهيرو تومياسو، ويعتمد محاربو الساموراي على تشكيلة تضم حارس المرمى شوتشي جوندا وأمامه رباعي خط الدفاع كو ايتاكورا وشوجو تانيجوتشي وهيروكي ساكاي ويوتو ناجاتومو.

ويقود خط الوسط واتارو إندو وأمامه الرباعي أو تاناكا وهيديماسا موريتا وجونيا إتو وتاكومي مينامينو نجم ليفربول الإنجليزي بينما يقود الهجوم يويا أوساكا.

وقال الدكتور طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، لـ“إرم نيوز“ إن الأخضر أمام فرصة ذهبية لحسم التأهل بشكل رسمي والابتعاد عن أي حسابات في آخر جولتين.

وأوضح أن المنتخب السعودي يقدم كرة حديثة ومتطورة مع المدرب رينارد مؤكداً أن سالم الدوسري أخطر وأهم لاعبي الأخضر وقادر على نقل الهجمات للأمام.

وتوقع أن يلعب منتخب السعودية بأسلوب دفاعي منظم وهناك حذر تكتيكي، مؤكداً أن الأخضر يراهن على سرعات فهد المولد وسالم الدوسري تحديداً في نقل الهجمة.